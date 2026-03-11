Iranske snage mijenjaju taktiku dok sukobi s Amerikom i Izraelom eskaliraju

Iranska vojska prilagođava svoje taktike dok se američko-izraelska kampanja bombardovanja nastavlja, rekli su visoki zvaničnici američkog Ministarstva odbrane.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) tvrdi da Sjedinjene Američke Države pobjeđuju u ratu, ali situacija na terenu pokazuje stalne prilagodbe iranske strategije.

U 11 dana sukoba, iranske snage ciljale su ključne američke sisteme protivvazdušne odbrane i radare u regionu, prema tvrdnjama američkih vojnih zvaničnika i stručnjaka za vojna pitanja. Milicije koje podržava Iran izvodile su napade na hotele u kojima su bili smješteni američki vojnici. Jedna od milicija u Iraku lansirala je napad jatom dronova na luksuzni hotel u Erbilu, što pokazuje da Iran zna gdje Pentagon smješta svoje snage, rekao je visoki američki vojni zvaničnik.

Zvaničnici su dodali da Iran razumije kako ne može nadmašiti Sjedinjene Američke Države i Izrael u pogledu same vatrene moći. Međutim, čak i jednostavno preživljavanje američkih i izraelskih udara omogućava vlastima u Teheranu da tvrde da su postigli pobjedu.

Iranska vojska posebno cilja ono što smatra ranjivostima američkih snaga: presretače i sisteme protivvazdušne odbrane namijenjene zaštiti vojnika i resursa u regionu. Od početka sukoba, sedam američkih vojnika je poginulo, a 140 ranjeno, od čega se 108 vratilo službi, saopštio je Pentagon.

Bilo je mrtvih

Iranski napadi širom Bliskog istoka, prema zvaničnicima u Teheranu, usmrtili su najmanje 30 osoba, dok američki i izraelski napadi u Iranu, prema iranskim predstavnicima, imaju za posljedicu oko 1.300 poginulih.

General Dan Caine, predsjednik Združenog generalštaba SAD-a, potvrdio je u utorak da iranska vojska mijenja taktike. "Nijedan plan ne preživi prvi kontakt s neprijateljem. Oni se prilagođavaju, kao i mi", rekao je Caine na konferenciji za novinare, ali nije precizirao detalje zbog operativne sigurnosti.

Stručnjaci navode da Iran u prošlosti najavljuje odmazdne udare prije napada kako bi sačuvao obraz. Prošle godine, nakon što je Trump naredio američkim B-2 stealth bombarderima napad na tri iranska nuklearna objekta, Iran je odgovorio napadom na vojnu bazu Al Udeid u Kataru, jasno najavljujući ciljeve.

Bez prethodnih upozorenja

Sada, tvrde zvaničnici, Iran napada bez prethodnih upozorenja, ciljajući radar rane najave u Al Udeidu i oštećujući sofisticirani sistem, kako je izvijestio The Wall Street Journal. Cilj je ometanje sposobnosti američke vojske za komunikaciju i koordinaciju, dok istovremeno napad pokazuje pokušaj nanošenja štete protivvazdušnoj odbrani.

Iranske snage pogodile su i tri radarska kupola u kampu Arifjan u Kuvajtu, još jednom objektu u kojem su smješteni američki vojnici. Zvaničnici i vojni stručnjaci naglašavaju da Iran svakodnevno demonstrira kako ubistvo vrhovnog vođe na početku sukoba nije onesposobilo njegovu sposobnost borbe.