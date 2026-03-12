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ISKLJUČUJU SIGNALE

Brodovi rizikuju kroz Hormuški moreuz: Skrivaju pozicije kako bi izbjegli iranske napade

Hormuški moreuz je ključna energetska tranzitna ruta kroz koju prolazi oko petina svjetskih pošiljki sirove nafte

Među brodovima koje su identificirali CNN i MarineTraffic je Dalia, tanker za naftu i hemikalije pod iranskom zastavom. Screenshot

A. O.

12.3.2026

Najmanje šest brodova prošlo je kroz Hormuški moreuz u posljednjih nekoliko dana, a većina ih je isključila pomorske signalne uređaje ili pokušala prikriti stvarne pozicije, pokazuju podaci MarineTraffic-a.

Među brodovima koji su od 6. marta prošli moreuz nalaze se tri rasutobrodna teretna broda, jedan tanker za sirovu naftu te dva tankera za naftu i hemikalije.

Hormuški moreuz je ključna energetska tranzitna ruta kroz koju prolazi oko petina svjetskih pošiljki sirove nafte. Efektivno je zatvoren od početka rata nakon što je iranska vojska upozorila da će svaki brod koji prođe biti napadnut.

Među brodovima identificiranim od strane CNN-a i MarineTraffic-a nalazi se Dalia, tanker za naftu i hemikalije pod iranskom zastavom, koji je sankcionisan od strane Ministarstva finansija SAD-a i Evropske unije. Brod je 8. marta isključio svoj Automatski identifikacijski sistem (AIS) pri prilasku moreuzu s istoka Irana, a ponovo se pojavio 10. marta i dan kasnije pristao u luku Bandar Imam Khomeini u Iranu.

Sličnu taktiku koristili su Shenlong, tanker za sirovu naftu pod liberijskom zastavom koji je 11. marta stigao u Mumbai, te KSL Hengyang, teretni brod na putu za Singapur pod zastavom Jordana.

Drugi brodovi, poput tankera Parimal pod palauanskom zastavom, činili su da prate normalnu rutu sve do 7. marta, kada je GPS-jamming ometao njihovu navigaciju, pokazuju podaci MarineTraffic-a.

Neki brodovi u blizini moreuza počeli su emitovati poruke koje očigledno imaju za cilj odvratiti Iran od napada, poput "CHINAOWNERALLCHINESE" i "CHINA OWNER&CREW", šaljući lažne informacije o vlasništvu i posadi.

# BRODOVI
# HORMUŠKI MOREUZ
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