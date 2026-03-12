Američki obavještajni podaci: Iranski režim nije pred kolapsom bez obzira na silovite napade

Prema podacima američkih obavještajnih službi, iransko vodstvo je još uvijek uglavnom netaknuto i da nije u opasnosti od kolapsa u skorije vrijeme nakon gotovo dvije sedmice neumoljivog američkog i izraelskog bombardiranja, rekla su Reutersu tri izvora.

- Mnoštvo obavještajnih izvještaja pruža "dosljednu analizu da režim nije u opasnosti" od kolapsa i "zadržava kontrolu nad iranskom javnošću" - rekao je jedan od izvora. Svim izvorima je zajamčena anonimnost kako bi raspravljali o nalazima američkih obavještajnih službi.

Slom klerikalne vlade

Najnoviji izvještaj dovršen je u posljednjih nekoliko dana, rekao je izvor. Sa sve većim političkim pritiskom zbog rasta cijena nafte, američki predsjednik Donald Tramp (Trump) nagovijestio je da će "uskoro" okončati najveću američku vojnu operaciju od 2003. godine.

Obavještajni izvještaji naglašavaju koheziju iranskog klerikalnog vodstva uprkos ubistvu vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hameneija 28. februara, prvog dana američkih i izraelskih napada na Iran.

Izraelski dužnosnici su u privatnim razgovorima također priznali da nema garancija da će rat dovesti do sloma klerikalne vlade, rekao je visoki izraelski dužnosnik za Reuters.

Izvori su također naglasili da je situacija na terenu promjenjiva i da bi se dinamika unutar Irana mogla promijeniti. Ured direktora Nacionalne obavještajne službe i Centralna obavještajna agencija odbili su komentirati ove navode.

SAD i Izrael su od početka rata napali niz iranskih ciljeva - protuzračnu odbranu, nuklearne objekte i visoke dužnosnike.

Trampova administracija navodila je različite razloge za rat. Objavljujući početak američke operacije, Tramp je pozvao Irance da "preuzmu svoju vladu", ali glavni savjetnici od tada su negirali da je cilj bio svrgnuti iransko vodstvo.

Osim Hameneija, u napadima su ubijeni deseci visokih dužnosnika i neki od najviše rangiranih komandanata Revolucionarne garde.

Ipak, izvještaji američkih obavještajnih službi ukazuju na to da IRGC i privremeni vođe koji su preuzeli vlast nakon Hameneijeve smrti zadržavaju kontrolu nad zemljom. Vijeće stručnjaka je ranije ove sedmice proglasila Hameneijevog sina Modžtabu (Mojtaba) novim iranskim vrhovnim vođom.

Kopnena ofenziva

Nije jasno na koji način bi američko-izraelska vojna kampanja srušila iransko vodstvo. Vjerojatno bi bila potrebna kopnena ofanziva koja bi ljudima unutar Irana omogućila sigurno protestvovanje na ulicama, rekao je izvor.

Trampova administracija nije isključila slanje američkih vojnika u Iran.

Reuters je prošle sedmice izvijestio da su se iranske kurdske milicije stacionirane u susjednom Iraku konsultirale sa SAD o tome kako će i hoće li napasti iranske sigurnosne snage u zapadnom dijelu zemlje.

Takav upad mogao bi izvršiti pritisak na iranske sigurnosne službe, što bi Irancima omogućilo da se pobune protiv vlade. Nedavni izvještaji američkih obavještajnih službi bacila su sumnju na sposobnost iranskih kurdskih skupina da održe borbu protiv iranskih sigurnosnih službi, prema izvorima upoznatima s tim procjenama.

Obavještajni podaci pokazuju da tim skupinama nedostaje vatrene moći i brojnosti, rekli su izvori. Kurdske skupine su posljednjih dana zatražile od visokih dužnosnika u Vašingtonu da im SAD osigura oružje i oklopna vozila, ali Tramp je u subotu rekao da je isključio mogućnost njihovog upada u Iran.