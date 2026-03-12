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IRANSKI PREDSJEDNIK

Pežeskian postavio uvjete za kraj rata: Traži međunarodne garancije za očuvanje mira

Tražio i priznavanje legitimnih prava Irana te isplatu reparacija

Masud Pežeskijan. AP

Dž. R.

12.3.2026

Predsjednik Irana Masud Pežeškian (Masoud Pezeskhian) postavio je jučer navečer uvjete za mogući kraj rata s Izraelom i Sjedinjenim Državama. Jedan od uvjeta su međunarodne garancije koja će osigurati trajni prekid svih napada.

- U razgovoru s čelnicima Rusije i Pakistana, ponovno sam potvrdio iransku predanost miru u regiji. Jedini način da se okonča ovaj rat, koji su pokrenuli cionistički režim i Sjedinjene Držav, jest priznavanje legitimnih prava Irana, isplata reparacija i čvrsta međunarodna jamstva protiv buduće agresije - objavio je iranski predsjednik na X-u. 

Nije precizirao na koja prava misli. Promatrači iranske unutarnje politike kažu da je Pezeškian možda mislio na imenovanje novog vrhovnog vođe i potrebu za međunarodnim priznanjem.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) rekao je ranije ove sedmice da "nije zadovoljan" imenovanjem Modžtabe Hameneija za novog iranskog vjerskog vođu i šefa države, rekavši da bi sin ubijenog Alija Hameneija trebao očekivati ​​značajne poteškoće.

- Ne vjerujem da može živjeti u miru - rekao je Tramp.

# IRAN
# MASOUD PEZESHKIAN
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