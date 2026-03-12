Pežeskian postavio uvjete za kraj rata: Traži međunarodne garancije za očuvanje mira

Predsjednik Irana Masud Pežeškian (Masoud Pezeskhian) postavio je jučer navečer uvjete za mogući kraj rata s Izraelom i Sjedinjenim Državama. Jedan od uvjeta su međunarodne garancije koja će osigurati trajni prekid svih napada.

- U razgovoru s čelnicima Rusije i Pakistana, ponovno sam potvrdio iransku predanost miru u regiji. Jedini način da se okonča ovaj rat, koji su pokrenuli cionistički režim i Sjedinjene Držav, jest priznavanje legitimnih prava Irana, isplata reparacija i čvrsta međunarodna jamstva protiv buduće agresije - objavio je iranski predsjednik na X-u.