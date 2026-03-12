SAD potrošile 11,3 milijarde dolara u prvoj sedmici rata s Iranom

Pentagon je vršio procjene troškova prve sedmice rata s Iranom te je Kongresu saopćio da je SAD potrošio 11,3 milijarde dolara.

Zvaničnici su o tome informisali Pododbor Kongresa za budžetska sredstva o odbrani, a jedan senator je rekao kako vjeruje da su troškovi i veći i da navedena cifra ne uključuje sve ratne aktivnosti.

- Očekujem da je trenutni ukupni operativni broj znatno veći od toga. Ako gledate samo troškove zamjene korištene municije, oni su već znatno iznad 10 milijardi dolara - rekao je Kris Kuns (Chris Coons), demokrata iz Delawarea.

Kada je zatražen komentar, glasnogovornik Pentagona je rekao: "Ne komentarišemo zatvorene rasprave ili pitanja. Što se tiče troškova Operacije "Epic Fury", nećemo znati troškove dok misija ne bude završena."