Liban tvrdi da je sedam ljudi poginulo u izraelskom napadu na centar Bejruta

Najmanje sedam osoba je poginulo, a 21 je ranjena u izraelskom zračnom napadu na obalno područje Ramlet al-Bajda u centru Bejruta, saopćilo je Ministarstvo zdravstva Libana u četvrtak rano ujutro.

Lokalni mediji objavili su snimke dima iznad obalne ceste, dok je državna novinska agencija NNA navela da je meta napada bio automobil, piše AFP.

Ovo je treći udar u srcu prijestonice od početka rata na Bliskom istoku. Izraelska vojska je potvrdila da je tokom noći gađala deset ciljeva Hezbollaha u južnim predgrađima Bejruta, dok su udari zabilježeni i u gradovima na jugu zemlje, uključujući Tajbeh, al-Sultaniyya i Qanu kod Tira.

Hezbollah je istovremeno saopćio da je ispalio rakete na izraelsku vojnu obavještajnu bazu u predgrađu Tel Aviva.

Liban je uvučen u sukob prošle sedmice nakon što je Hezbollah napao Izrael u znak odmazde za ubistvo iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija u američko-izraelskom udaru. Od tada izraelske snage izvode zračne napade širom zemlje i kopnene operacije u pograničnim područjima.

Prema podacima libanskih vlasti, izraelska ofanziva dosad je usmrtila više od 630 ljudi, dok je više od 800.000 raseljeno, od čega oko 126.000 boravi u kolektivnim skloništima.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je Izrael da obustavi kopnenu ofanzivu u Libanu, a Hezbollah da odmah prekine napade, nakon razgovora s predsjednikom Libana Josephom Aounom. Iranska Revolucionarna garda ranije je saopćila da je zajedno s Hezbollahom izvela raketne napade na ciljeve u Izraelu.

Izraelska vojska je u četvrtak navela da je pokrenula "široku seriju udara" na infrastrukturu Hezbollaha širom Libana, uključujući "desetine lansera" te obavještajne i komandne centre u južnom Bejrutu.