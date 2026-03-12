Pentagon: Zabranjen dolazak fotografima na Hegsetova obraćanja o ratu u Iranu

Pentagon je onemogućio fotografima da prisustvuju na posljednja dva brifinga ministra odbrane Pita Hegseta (Pete Hegseth) o sukobima u Iranu, a razloge za ovu promjenu dugogodišnje prakse nije objasnio. Glasnogovornik Pentagona, Džoel (Joel) Valdez, odbio je dati komentar na ovu odluku, prenosi AP News.

Odnos s medijima

Ministarstvo odbrane pod Hegsetovim vodstvom već duže vrijeme ima napet odnos s medijima.

Mnoge vodeće novinske kuće povukle su svoje novinare iz Pentagona umjesto da prihvate nova pravila Trampove (Trump) administracije, koja ograničavaju kretanje i pristup sagovornicima unutar Ministarstva.

Na njihova mjesta stupili su novinari iz novoformiranog medijskog zbora, koji su pristali na nova pravila i većinom izvještavaju za medije sklone predsjedniku Donald Trampu. Pentagon i dalje izdaje propusnice za novinare koji su napustili svoja stalna mjesta, omogućujući im prisustvo Hegsetovim brifinzima, iako im rijetko daje riječ.

U utorak je Hegset posebno prozvao Erika Šmita (Eric Schmitt) iz The New York Timesa.

Tužba The New York Timesa

The New York Times je podnio tužbu protiv Trampove administracije kako bi osporio pravila koja je uveo Hegset.

Ročište u ovom predmetu održano je prošle sedmice pred saveznim sucem Paulom Fridmanom (Friedman).

- Kao što The Times dugo tvrdi, od iznimne je važnosti i u javnom je interesu omogućiti novinarima da u potpunosti izvještavaju o američkoj vojsci. To uključuje i fotoreportere, koji zaslužuju pristup i akreditacije za prisustvovanje brifinzima u Pentagonu - izjavio je Čarl Štadtlander (Charles Stadtlander), glasnogovornik The New York Times.

Associated Press zasad nije komentirao zabranu pristupa svojim fotografima. Hegset i dalje dopušta snimanje brifinga videokamerama.

Reakcija Bijele kuće

Izvještavanje The New York Times o ratu u Iranu privuklo je pažnju glasnogovornice Bijele kuće Karoline Levit (Leavitt).

U utorak je izjavila da administracija neće dopustiti da je The New York Times „pritišće“ zbog istrage o bombardiranju škole za djevojčice u Iranu, u kojem je poginulo oko 175 ljudi, uključujući brojne učenice.

- Nećemo dopustiti da nas The New York Times, koji je objavio mnogo članaka o ovome iznoseći tvrdnje koje Ministarstvo rata jednostavno nije potvrdilo, pritišće da na brzinu zaključimo ovu istragu samo zato što The New York Times to od nas traži - rekla je Levit.

Preliminarni nalazi istrage, koje je The New York Times objavio pozivajući se na anonimne izvore, sugeriraju da su Sjedinjene Države odgovorne za bombardiranje.

Prema izvještaju, pri odabiru cilja za raketu Tomahawk korištene u napadu, vojska se oslonila na zastarjele obavještajne podatke.