Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TENZIJE

Tramp proglasio pobjedu u ratu protiv Irana, dok se nastavljaju napadi u Hormuškom moreuzu

Dok američki predsjednik hvali vojni uspjeh, iranski napadi destabiliziraju ključni energetski prolaz i globalno tržište nafte

Iranski napadi na tankere u Hormuškom moreuzu stvaraju velike plamene stupove i ugrožavaju globalni transport nafte. Pool / AP

I. Š.

12.3.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) sinoć je objavio da su Sjedinjene Države pobijedile u ratu protiv Irana, samo nekoliko sati prije nego što su iranski napadi izazvali požare na tankerima u Hormuškom moreuzu.

Dopisnica CNN-a iz Bijele kuće Kejtlen Kolins (Kaitlan Collins) opisala je kontrast između Trampove izjave o pobjedi i stvarnih događaja iste noći. Na snimkama koje je prikazala vide se tankeri u plamenu, uz moguće curenje nafte, dok je najmanje jedan član posade poginuo, a deseci spašeni.

Hormuški moreuz postao je novo žarište sukoba, kroz koji prolazi oko 20% globalnog transporta nafte. Zastoj u prometu već utiče na cijene goriva širom svijeta.

Tramp je tvrdio da su američke snage uništile iransku mornaricu i njihove minopolagače, te najavio otpuštanje strateških naftnih rezervi, uključujući 172 miliona barela iz američkih zaliha i koordinirano puštanje 400 miliona barela širom svijeta kako bi se snizile cijene energije.

Troškovi rata u prvih šest dana iznosili su najmanje 11 milijardi dolara. Sukobi se šire i izvan Iran. Izrael je bombardirao ciljeve u Libanu, dok je Hezbolah uz koordinaciju iranske Revolucionarne garde uzvratio napadom na više od 50 ciljeva u Izraelu.

Tramp je nakon proglašenja pobjede izjavio da je cilj završiti rat brzo, ali odlučno, dok se situacija u Hormuškom tjesnacu i na Bliskom istoku dodatno komplicira.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# HORMUŠKI MOREUZ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (6)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.