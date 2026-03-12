Tramp proglasio pobjedu u ratu protiv Irana, dok se nastavljaju napadi u Hormuškom moreuzu

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) sinoć je objavio da su Sjedinjene Države pobijedile u ratu protiv Irana, samo nekoliko sati prije nego što su iranski napadi izazvali požare na tankerima u Hormuškom moreuzu.

Dopisnica CNN-a iz Bijele kuće Kejtlen Kolins (Kaitlan Collins) opisala je kontrast između Trampove izjave o pobjedi i stvarnih događaja iste noći. Na snimkama koje je prikazala vide se tankeri u plamenu, uz moguće curenje nafte, dok je najmanje jedan član posade poginuo, a deseci spašeni.

Hormuški moreuz postao je novo žarište sukoba, kroz koji prolazi oko 20% globalnog transporta nafte. Zastoj u prometu već utiče na cijene goriva širom svijeta.

Tramp je tvrdio da su američke snage uništile iransku mornaricu i njihove minopolagače, te najavio otpuštanje strateških naftnih rezervi, uključujući 172 miliona barela iz američkih zaliha i koordinirano puštanje 400 miliona barela širom svijeta kako bi se snizile cijene energije.

Troškovi rata u prvih šest dana iznosili su najmanje 11 milijardi dolara. Sukobi se šire i izvan Iran. Izrael je bombardirao ciljeve u Libanu, dok je Hezbolah uz koordinaciju iranske Revolucionarne garde uzvratio napadom na više od 50 ciljeva u Izraelu.

Tramp je nakon proglašenja pobjede izjavio da je cilj završiti rat brzo, ali odlučno, dok se situacija u Hormuškom tjesnacu i na Bliskom istoku dodatno komplicira.