Analize pokazuju: Napadi Irana otvorili su rupu u izraelskom odbrambenom sistemu

Sigurnosni analitičari upozoravaju da su nedavni napadi na ključne vojne objekte otkrili moguće slabosti u izraelskom sistemu protuzračne odbrane.

Prema izvještajima koje prenosi Haaretz, stanovnici Izraela posljednjih dana primaju znatno kraća upozorenja na raketne napade nego ranije.

Razlog tome, prema dostupnim informacijama, je iranski napad na američki radarski sistem u Katar, koji igra ključnu ulogu u ranom otkrivanju projektila usmjerenih prema Izraelu.

Istovremeno, pogođen je i američki sistem protivraketne odbrane THAAD raspoređen u Ujedinjeni Arapski Emirati.

Uz to, libanski Hezbolah (Hezbollah) je saopštio da je gađao lokaciju izraelske satelitske vojne komunikacije.

Stručnjaci ističu da ovi incidenti otkrivaju strukturne slabosti u mreži izraelske PVO.

Iako sistemi poput Iron Domea, Patriota i Arrowa mogu presretati određene prijetnje, nisu potpuno otporni na sve vrste napada.

Posebno osjetljiva tačka su dronovi i direktni udari na radarske stanice i lansirne sisteme, koji mogu privremeno ili trajno onesposobiti dijelove odbrambene infrastrukture.

Analitičari napominju da, budući da su ovi sistemi vrlo skupi i često smješteni na otvorenim lokacijama, njihovo oštećenje ili uništenje može značajno smanjiti ukupne odbrambene kapacitete Izraela.