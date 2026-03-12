Predsjednik iranskog parlamenta: "Perzijskim zaljevom će teći krv osvajača"

Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagar-Galibaf (Baghar-Ghalibaf) objavio je u četvrtak da će svaka invazija na iranska ostrva "učiniti da Perzijskim zaljevom teče krv osvajača".
BAGAR-GALIBAF
Svaka agresija na tlo iranskih ostrva razbit će svaku suzdržanost, kazao je
Bagar-Galibaf: Domovina ili smrt. Britannica
Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagar-Galibaf (Baghar-Ghalibaf) objavio je u četvrtak da će svaka invazija na iranska ostrva "učiniti da Perzijskim zaljevom teče krv osvajača".
- Domovina ili smrt! Svaka agresija na tlo iranskih ostrva razbit će svaku suzdržanost. Napustit ćemo svaku suzdržanost i učiniti da Perzijskim zaljevom teče krv osvajača. Krv američkih vojnika je Trampova lična odgovornost - napisao je Galibaf na X.
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