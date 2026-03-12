Sud u Moskvi osudio 19 osoba za napad na koncertnu dvoranu 2024. godine

Sud u Moskvi osudio je 19 osoba zbog umiješanosti u oružani napad 2024. godine u moskovskoj koncertnoj dvorani, u kojem je ubijeno 149 ljudi, a više od 600 ranjeno.

Frakcija grupe Islamska država preuzela je odgovornost za masakr počinjen 22. marta 2024. u koncertnoj dvorani Crocus City Hall, kada su četvorica napadača pucala na ljude koji su čekali nastup popularnog rock benda, a potom zapalila zgradu.

Svih 19 optuženih dobilo je dugogodišnje zatvorske kazne: 15 ih je osuđeno na doživotni zatvor, jedan je dobio 22 i po godine zatvora, dok su preostala trojica osuđena na po 19 godina i 11 mjeseci.

Suđenje je počelo u avgustu 2025. pred vojnim sudom, kako je uobičajeno za optužbe za terorizam, i održano je iza zatvorenih vrata, uz obrazloženje vlasti da je riječ o sigurnosnim razlozima.

Predsjednik Vladimir Putin i drugi ruski zvaničnici tvrdili su, bez predočavanja dokaza, da je Ukrajina imala ulogu u napadu. Kijev je oštro odbacio bilo kakvu umiješanost.

Istražni komitet, najviša ruska institucija za krivične istrage, saopćio je da je napad bio "planiran i izveden u interesu aktuelnog rukovodstva Ukrajine kako bi se destabilizirala politička situacija u našoj zemlji". Također je navedeno da su četvorica osumnjičenih napadača nakon napada pokušala pobjeći u Ukrajinu.

Četvorica napadača, za koje je navedeno da su državljani Tadžikistana, uhapšena su nekoliko sati nakon napada, a kasnije su se pojavili pred moskovskim sudom sa vidljivim znacima teškog premlaćivanja.

Uz njih su na optuženičkoj klupi bili i trojica muškaraca koji su im prodali automobil, muškarac od kojeg su iznajmili stan, te još 10 osoba optuženih za povezanost s terorizmom, prema navodima nezavisnog ruskog portala Mediazona.