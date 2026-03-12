Tramp: Zarađujemo puno novca kada cijene nafte rastu, ali za mene je ovo važnije

Sjedinjene Američke Države planiraju pustiti 172 miliona barela nafte iz svojih strateških naftnih rezervi kako bi ublažile rast cijena energenata izazvan poremećajima u snabdijevanju tokom američko-izraelskog rata protiv Irana. To je danas saopćio američki ministar energetike Kris Rajt (Chris Wright).

Rajt je pojasnio da je riječ o dijelu šire koordinirane odluke prema kojoj će na tržište biti pušteno ukupno 400 miliona barela nafte. O tom potezu ranije tokom dana dogovor je postigla Međunarodna agencija za energiju (International Energy Agency – IEA).

Prema njegovim riječima, puštanje nafte iz rezervi trebalo bi početi naredne sedmice, dok će isporuka trajati približno 120 dana.

Trampovo obećanje

Američki ministar energetike istakao je da je odluka donesena u skladu s obećanjima predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump).

- Predsjednik Tramp obećao je zaštititi američku energetsku sigurnost odgovornim upravljanjem strateškim naftnim rezervama, a ova akcija pokazuje njegovu predanost tom obećanju - rekao je Rajt.

IEA je saopćila da svih 32 države članice podržavaju ovu odluku, koja predstavlja šesto koordinirano puštanje zaliha nafte od osnivanja agencije sedamdesetih godina prošlog stoljeća.

Iran upozorava na cijenu od 200 dolara

Od početka rata dodatno su otežani pomorski prolazi kroz Hormuški moreuz, stratešku tačku kroz koju se u normalnim okolnostima transportuje oko petine svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina.

Iran je u srijedu upozorio da bi svijet mogao svjedočiti dramatičnom rastu cijena energenata.

Iranske vlasti poručile su da bi cijena nafte mogla dostići i 200 dolara po barelu dok njihove snage nastavljaju napade na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu.

Zarađujemo mnogo novca

O kretanju cijena nafte oglasio se i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp.