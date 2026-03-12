Iran tvrdi da su mete izraelskih napada bili drevni historijski lokaliteti

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči izjavio je u četvrtak da su mete izraelskih napada bili drevni historijski spomenici u Iranu, uključujući mjesta koja datiraju iz 14. stoljeća, javlja Anadolu.

- Izrael bombarduje iranske historijske spomenike koji datiraju još iz 14. stoljeća. Više mjesta svjetske baštine UNESCO-a je pogođeno - rekao je Aragči na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

Šef iranske diplomata kritikovao je šutnju UNESCO-a o izraelskim napadima.

- Prirodno je da režim koji neće trajati ni stoljeće mrzi države s drevnom prošlošću. Ali gdje je UNESCO? Njegova šutnja je neprihvatljiva - dodao je.

Njegovi komentari dolaze u trenutku kada SAD i Izrael nastavljaju zajedničke zračne napade na Iran, a koji su pokrenuti 28. februara.

Od tada je ubijeno oko 1.300 ljudi, a ranjeno više od 10.000.

Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama na Izrael, Irak i zemlje Perzijskog zaljeva u kojima se nalaze američka vojna sredstva.