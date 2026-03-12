Video / Iran objavio snimke podzemnih tunela: "Uskoro ćemo upotrijebiti moćno oružje"

Iran je objavio snimak za koji tvrdi da prikazuje flotu pomorskih dronova napunjenih eksplozivom, a koji se koriste u napadima u Hormuškom moreuzu. Iranske vlasti u međuvremenu su zatvorile ovaj ključni pomorski prolaz kroz koji prolazi oko 20 posto svjetske nafte, dok su istovremeno pojačani napadi na brodove u regiji.

Na ranije objavljenim propagandnim snimcima Islamska Republika prikazala je podzemne tunele ispunjene pomorskim dronovima, protubrodskim projektilima i morskim minama. U tim materijalima vide se i brojni jurišni čamci koji služe za lansiranje dronova na brodove koji prolaze kroz ovaj strateški prolaz.

Iran je zaprijetio da bi mogao upotrijebiti podvodne projektile, za koje tvrdi da ih posjeduju samo Teheran i Rusija, s ciljem da cijenu nafte podigne na čak 200 dolara po barelu.

Visoki general Islamske revolucionarne garde Ali Fadavi (Ali Fadavi) upozorio je na mogućnost njihove skore upotrebe.

- Posjedujemo projektile koji se ispaljuju pod vodom brzinom od sto metara u sekundi i mogli bismo ih upotrijebiti u danima koji dolaze - rekao je Fadavi.

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf (Mohammad Bagher Ghalibaf) poručio je da će Perzijski zaljev poteći "krvlju osvajača" ukoliko Sjedinjene Američke Države i Izrael nastave s vojnim napadima.

- Svaka agresija na tlo iranskih otoka slomit će svaku suzdržanost. Odbacit ćemo svaku suzdržanost i učiniti da Perzijskim zaljevom poteče krv osvajača - rekao je Galibaf.