Izbio požar na najvećem američkom nosaču aviona: Povrijeđena dva člana posade

Na najvećem američkom nosaču aviona USS Gerald R. Ford, koji se trenutno nalazi u Crvenom moru kao podrška operaciji Epic Fury, izbio je požar.

Centralna komanda američkih snaga objavila je detalje o incidentu i naglasila da požar nije povezan s borbenim djelovanjem.

- Na USS Gerald R. Ford (CVN 78) izbio u glavnom prostoru za pranje veša na brodu. Uzrok požara nije povezan s borbom i stavljen je pod kontrolu."

Američka mornarica navela je da požar nije prouzrokovao štetu na pogonskom sistemu broda te da nosač aviona ostaje potpuno operativan.