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USS GERALD R. FORD

Izbio požar na najvećem američkom nosaču aviona: Povrijeđena dva člana posade

Centralna komanda američkih snaga objavila je detalje o incidentu i naglasila da požar nije povezan s borbenim djelovanjem

Wikipedia

M. Až.

12.3.2026

Na najvećem američkom nosaču aviona USS Gerald R. Ford, koji se trenutno nalazi u Crvenom moru kao podrška operaciji Epic Fury, izbio je požar.

Centralna komanda američkih snaga objavila je detalje o incidentu i naglasila da požar nije povezan s borbenim djelovanjem.

- Na USS Gerald R. Ford (CVN 78) izbio u glavnom prostoru za pranje veša na brodu. Uzrok požara nije povezan s borbom i stavljen je pod kontrolu."

Američka mornarica navela je da požar nije prouzrokovao štetu na pogonskom sistemu broda te da nosač aviona ostaje potpuno operativan.

- Na pogonskom postrojenju broda nema oštećenja, a nosač aviona ostaje potpuno operativan.

U incidentu su povrijeđena dva člana posade, koji su trenutno na liječenju.

- Dva mornara trenutno primaju medicinski tretman zbog povreda koje nisu opasne po život i nalaze se u stabilnom stanju. Dodatne informacije bit će objavljene naknadno.

U saopćenju je potvrđeno i da udarna grupa nosača Gerald R. Ford trenutno djeluje u Crvenom moru kao podrška operaciji Epic Fury.

# POŽAR
# SAD
# USS GERALD R. FORD
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