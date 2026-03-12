Tramp izjavio kako "nije zainteresovan" za Nobelovu nagradu za mir

redsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp izjavio je u četvrtak da nije zainteresovan za Nobelovu nagradu za mir, odbacujući pitanja o tome da li bi vojna kampanja protiv Irana mogla uticati na njegove šanse da dobije ovu nagradu, prenosi Anadolu.

- Ne znam. Nisam zainteresovan za to - rekao je Tramp za Washington Examiner, dodajući da se ta nagrada nije spominjala u njegovim nedavnim razgovorima sa stranim liderima.

Kazao je da “nema pojma” da li bi zajednički napadi Sjedinjenih Država i Izraela mogli “dovesti ga do cilja” kod članova Nobelovog komiteta.

Ove izjave predstavljaju primjetnu promjenu tona američkog predsjednika, koji je ranije tvrdio da zaslužuje Nobelovu nagradu za mir za 2025. godinu zbog rješavanja sukoba širom svijeta. Nagrada je tada dodijeljena venecuelanskoj opozicionoj liderki Mariji Korini Mačado, koja je kasnije svoju medalju poklonila Trampu.

Tramp je u istom intervjuu u četvrtak upitan i o Kubi, za koju je nagovijestio da bi mogla biti sljedeća na dnevnom redu Vašingtona nakon Irana.

Ranije je rekao da bi se Kuba mogla suočiti s “prijateljskim preuzimanjem” od strane Sjedinjenih Država, iako je priznao da ono “možda neće biti prijateljsko”.

Na pitanje da li bi vojne operacije na tom otoku mogle izazvati dodatne sukobe s narkokartelima u regionu, Tramp je odbacio tu mogućnost.

- To se neće dogoditi - rekao je.