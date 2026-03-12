Novi val izraelskih udara na južni Liban: Devetero mrtvih i sedmero povrijeđenih

U novom valu izraelskih napada na južni Liban poginulo je najmanje devet osoba, dok ih je sedam povrijeđeno, podaci su libanskog Ministarstva zdravstva, javlja Anadolu.

Napadi su ciljali grad Arki u distriktu Sidon, prenijela je libanska Nacionalna novinska agencija (NNA), pozivajući se na navode ministarstva.

Libanska grupa Hezbollah počela je 2. marta s napadima na izraelske vojne položaje kao odgovor na učestale izraelske napade na Liban i ubistvo tadašnjeg vrhovnog vođe Irana Alija Khameneija u američko-izraelskom udaru.

Izrael je uzvratio pokretanjem vojne kampanje u Libanu, izvodeći zračne napade na južna predgrađa Bejruta te područja na jugu i istoku zemlje, dok je 3. marta započeo ograničeni kopneni upad u južni Liban.