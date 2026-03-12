Iranci tvrde: Supruga ubijenog ajatolaha Alija Hamneija je živa!

Iranska novinska agencija Fars News Agency objavila je da je Mansureh Kojasteh Bagerzadeh, supruga iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija (Ali Khamenei), živa.

Agencija, koja je povezana s Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC), navodi da su raniji izvještaji o njenoj smrti netačni.

Iranski državni televizijski kanal IRIB TV2 izvijestio je 2. marta da je Bagerzadeh ubijena u svom domu, dok su neki drugi iranski mediji tvrdili da se nalazi u komi.

Ranije su iranski mediji također objavili da su Hamneijeva kćerka, unuk i zet poginuli.

Ali Hamnei i njegova supruga imali su šestero djece – četiri sina i dvije kćerke.