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OBJAVILI IRANSKI MEDIJI

Iranci tvrde: Supruga ubijenog ajatolaha Alija Hamneija je živa!

Agencija, koja je povezana s Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC), navodi da su raniji izvještaji o njenoj smrti netačni

Supruga ajatolaha Hamneija. Platforma X

M. Až.

12.3.2026

Iranska novinska agencija Fars News Agency objavila je da je Mansureh Kojasteh Bagerzadeh, supruga iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija (Ali Khamenei), živa.

Agencija, koja je povezana s Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC), navodi da su raniji izvještaji o njenoj smrti netačni.

Iranski državni televizijski kanal IRIB TV2 izvijestio je 2. marta da je Bagerzadeh ubijena u svom domu, dok su neki drugi iranski mediji tvrdili da se nalazi u komi.

Ranije su iranski mediji također objavili da su Hamneijeva kćerka, unuk i zet poginuli.

Ali Hamnei i njegova supruga imali su šestero djece – četiri sina i dvije kćerke.

# ALI KHAMENEI
# IRAN
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