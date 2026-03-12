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OŠTRA KRITIKA

Iran poslao poruku Trampu: "Rat se ne može dobiti s nekoliko tvitova"

Nećemo stati dok ne požalite zbog ove teške pogrešne procjene, poručio je Laridžani

Laridžani i Tramp. Platforma X/AP

M. Až.

12.3.2026

Visoki iranski sigurnosni dužnosnik Ali Laridžani oštro je kritikovao predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa (Donald Trump) u objavi na društvenim mrežama.

Poručio je da Tramp traži "brzu pobjedu", ali da se rat "ne može dobiti s nekoliko tvitova", što je vjerovatno aluzija na česte objave američkog predsjednika na mreži Truth Social.

- Nećemo stati dok ne požalite zbog ove teške pogrešne procjene - dodao je Laridžani.

On je ranije tokom sukoba upozorio Trampa da "pazi da ne bude eliminiran", nakon što su se nastavile prijetnje koje je američki predsjednik upućivao iranskom vodstvu.

# IRAN
# SAD
# ALI LARIJANI
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