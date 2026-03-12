Iran poslao poruku Trampu: "Rat se ne može dobiti s nekoliko tvitova"

Visoki iranski sigurnosni dužnosnik Ali Laridžani oštro je kritikovao predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa (Donald Trump) u objavi na društvenim mrežama.

Poručio je da Tramp traži "brzu pobjedu", ali da se rat "ne može dobiti s nekoliko tvitova", što je vjerovatno aluzija na česte objave američkog predsjednika na mreži Truth Social.

- Nećemo stati dok ne požalite zbog ove teške pogrešne procjene - dodao je Laridžani.

On je ranije tokom sukoba upozorio Trampa da "pazi da ne bude eliminiran", nakon što su se nastavile prijetnje koje je američki predsjednik upućivao iranskom vodstvu.