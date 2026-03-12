Uznemirujući snimak / Nožem s leđa napao rabina, uslijedila borba na život i smrt

Muškarac (47) izboden je nožem u okrugu Ramat Gan u Tel Avivu u četvrtak poslijepodne.
Povrijeđenom muškarcu pružena je prva pomoć, a potom je prevezen u bolnicu Ichilov u Tel Avivu, gdje je zadržan u teškom, ali stabilnom stanju.
TEL AVIV
Policija je ubrzo stigla na mjesto događaja, locirala i uhapsila osumnjičenika
Tel Aviv: Nožem napao rabina. Platforma X
Muškarac (47) izboden je nožem u okrugu Ramat Gan u Tel Avivu u četvrtak poslijepodne.
Povrijeđenom muškarcu pružena je prva pomoć, a potom je prevezen u bolnicu Ichilov u Tel Avivu, gdje je zadržan u teškom, ali stabilnom stanju.
Prema snimci događaja koju je objavio The Jerusalem Post, napadač je nastavio fizički udarati žrtvu nakon što ju je izbo nožem.
Žrtva je istaknuti rabin povezan s pokretom Shas, koji predsjedava lokalnim vjerskim vijećem. Osumnjičenik je 20-godišnji stanovnik Jatta, arapskog sela na sjeveru Izraela.
Policija je ubrzo stigla na mjesto događaja, locirala i uhapsila osumnjičenika.
Trenutno nema dokaza da su se žrtva i napadač prethodno poznavali, zbog čega se primarni pravac istrage fokusira na nacionalistički ili potencijalni teroristički motiv.
Međutim, policija još nije službeno utvrdila da li je napad bio povezan s terorizmom ili klasičnim krivičnim djelom.
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