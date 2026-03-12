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ZRAČNI UDARI

Video / Izraelski avioni gađali kontrolne punktove jedinice Basidž u Teheranu

Basidž je iranska paravojna organizacija koja djeluje u okviru iranske Revolucionarne garde

Izraelski avioni gađali kontrolne punktove. Platforma X

M. Až.

12.3.2026

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da su njihovi avioni izveli napade na kontrolne punktove iranske paravojne jedinice Basidž u Teheranu.

- IDF je nedavno utvrdio da su pripadnici jedinice Basidž postavili kontrolne punktove na više lokacija širom Teherana", navodi se u saopštenju izraelske vojske, prenosi Reuters.

U saopštenju se dodaje da je izraelsko ratno vazduhoplovstvo, nakon što su otkriveni kontrolni punktovi, tokom proteklog dana na osnovu obavještajnih podataka IDF-a gađalo te punktove i operativce Basidža.

Basidž je iranska paravojna organizacija koja djeluje u okviru iranske Revolucionarne garde, zadužena za unutrašnju bezbjednost i mobilizaciju stanovništva.

# IZRAEL
# IRAN
# IDF
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