Video / Izraelski avioni gađali kontrolne punktove jedinice Basidž u Teheranu

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da su njihovi avioni izveli napade na kontrolne punktove iranske paravojne jedinice Basidž u Teheranu.

- IDF je nedavno utvrdio da su pripadnici jedinice Basidž postavili kontrolne punktove na više lokacija širom Teherana", navodi se u saopštenju izraelske vojske, prenosi Reuters.

U saopštenju se dodaje da je izraelsko ratno vazduhoplovstvo, nakon što su otkriveni kontrolni punktovi, tokom proteklog dana na osnovu obavještajnih podataka IDF-a gađalo te punktove i operativce Basidža.

Basidž je iranska paravojna organizacija koja djeluje u okviru iranske Revolucionarne garde, zadužena za unutrašnju bezbjednost i mobilizaciju stanovništva.