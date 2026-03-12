Ministar vanjskih poslova Španije: Američke prijetnje nemaju smisla

Ministar vanjskih poslova Španije Hose Manuel Albares u četvrtak je odbacio prijetnje američkog predsjednika Donalda Trampa o mogućim trgovinskim mjerama protiv Španije, poručivši da bi bilo kakva akcija protiv Madrida “bila besmislena” i u suštini predstavljala pritisak na cijelu Evropsku uniju, prenosi Anadolu.

- Trgovinska politika Evropske unije je zajednička politika, a institucija koja ima nadležnost za trgovinsku politiku – Evropska komisija – vrlo je jasno poručila: svaki pokušaj agresije na neku državu ili trgovinske prisile prema državi članici Evropske unije očigledno je usmjeren protiv cijelog jedinstvenog tržišta i svih zemalja EU - rekao je Albares za RTVE.

Upitan da li bi Sjedinjene Američke Države mogle poduzeti mjere protiv Španije, Albares je rekao da je to pitanje na koje može odgovoriti Tramp, ali je dodao: “Ono u što sam siguran jeste da ništa ne bi dovelo do bilo kakve akcije protiv Španije.”

- Španija je slobodna i suverena država koja svoje odluke donosi suveren - naglasio je.

Dodao je da su politike Španije “u skladu s evropskim vrijednostima i principima Povelje Ujedinjenih nacija koji poštuju međunarodno pravo”.

- Da Španija bude izložena nekoj vrsti mjera ili prisile zato što je solidaran evropski partner, pouzdan saveznik u NATO-u i važan trgovinski partner Sjedinjenih Država – to nema smisla. To bi bio svijet okrenut naglavačke, svijet potpunog haosa - rekao je.

Opoziv ambasadora

Govoreći o opozivu španskog ambasadora u Izraelu, Albares je ponovio da ambasada Španije u Izraelu ostaje “u potpunosti operativna” i da je vodi otpravnik poslova.

Kazao je da je Španija nastojala održati najbolje moguće odnose uprkos, kako je naveo, ponovljenim “uvredama i klevetama” članova izraelske vlade, ali da ova odluka postavlja diplomatsku zastupljenost “tačno na isti nivo” kao i izraelsku ambasadu u Madridu, koju već gotovo dvije godine također vodi otpravnik poslova.

Evakuacija s Bliskog istoka

Ministar je spomenuo i evakuacije iz Irana, navodeći da su one “proteklog vikenda završene, nažalost, privremenim zatvaranjem i konačnom evakuacijom cijele ambasade, uključujući i ambasadora”.

Španija nastavlja evakuacije i u drugim dijelovima Bliskog istoka.

- Ovo je najveća evakuacija španskih državljana koju je Ministarstvo vanjskih poslova ikada provelo - rekao je Albares, dodajući da je već evakuisano oko 7.100 građana te da će taj broj “daleko premašiti 8.000”.

Naglasio je da će se broj evakuisanih “svakodnevno brzo povećavati”.