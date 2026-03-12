Video / Izrael pokrenuo novi val napada na Teheran

Izraelska vojska saopštila je da je pokrenula "opsežan val" napada na Teheran.

Glasnogovornik izraelske vojske za arapski jezik Avičaj Adraei (Avichay Adraee) objavio je na platformi X da su stanovnici "dužni evakuirati se" iz zgrada koje okružuju jednu zgradu koju vojska planira gađati.