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RAT NA BLISKOM ISTOKU

Video / Izrael pokrenuo novi val napada na Teheran

Istovremeno, izraelske snage izdale su hitno upozorenje stanovnicima južnih predgrađa Bejruta, "posebno u četvrti Amrussieh"

Teheran. Platforma X

M. Až.

12.3.2026

Izraelska vojska saopštila je da je pokrenula "opsežan val" napada na Teheran.

Istovremeno, izraelske snage izdale su hitno upozorenje stanovnicima južnih predgrađa Bejruta, "posebno u četvrti Amrussieh".

Glasnogovornik izraelske vojske za arapski jezik Avičaj Adraei (Avichay Adraee) objavio je na platformi X da su stanovnici "dužni evakuirati se" iz zgrada koje okružuju jednu zgradu koju vojska planira gađati.

# TEHERAN
# IZRAEL
# LIBAN
# IRAN
# BEJRUT
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