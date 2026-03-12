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RASPISANA NAGRADA

Američka vojska traži maskirane lopove koji su ukrali dronove iz baze usred SAD-a

Potraga za osumnjičenima pokrenuta je u trenutku kada raste zabrinutost zbog mogućeg iranskog napada bespilotnim letjelicama na američkom tlu

Američka vojska traži maskirane lopove. U.S. Army Fort Campbell﻿

M. Až.

12.3.2026

Američka vojska raspisala je novčanu nagradu za informacije koje bi mogle dovesti do hvatanja dvojice kradljivaca koji su iz vojne baze usred Sjedinjenih Američkih Država ukrali dronove. Potraga za osumnjičenima pokrenuta je u trenutku kada raste zabrinutost zbog mogućeg iranskog napada bespilotnim letjelicama na američkom tlu.

Služba za kriminalističke istrage Kopnene vojske ponudila je 5000 dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja osoba osumnjičenih za krađu dronova iz baze Fort Campbell u Kentakiju, prenosi New York Post.

Detalji krađe

Krađa se dogodila između 21. i 24. novembra prošle godine. Ukradeni su dronovi tipa Skydio X10D, lagani kvadrokopteri velikog dometa koji se koriste za zračni nadzor i izviđanje.

Prema podacima proizvođača, ovi dronovi koriste umjetnu inteligenciju kako bi izbjegavali prepreke tokom leta i mogu se povezati na 5G mobilne mreže, što im omogućava gotovo neograničen domet signala.

Vrijednost jednog takvog drona procjenjuje se na gotovo 30.000 dolara.

Potraga za osumnjičenima

Vojni istražitelji objavili su fotografije dvojice osumnjičenih koji su tokom krađe nosili rukavice, svijetle jakne i zimske kape, dok je jedan od njih imao i masku preko lica.

Objavljeni su i snimci dva vozila za koja se sumnja da su korištena tokom bijega. Riječ je o svijetloj limuzini s četvero vrata i tamnom kamionetu.cm

# AMERIČKA VOJSKA
# SAD
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