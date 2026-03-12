Američka vojska traži maskirane lopove koji su ukrali dronove iz baze usred SAD-a

Američka vojska raspisala je novčanu nagradu za informacije koje bi mogle dovesti do hvatanja dvojice kradljivaca koji su iz vojne baze usred Sjedinjenih Američkih Država ukrali dronove. Potraga za osumnjičenima pokrenuta je u trenutku kada raste zabrinutost zbog mogućeg iranskog napada bespilotnim letjelicama na američkom tlu.

Služba za kriminalističke istrage Kopnene vojske ponudila je 5000 dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja osoba osumnjičenih za krađu dronova iz baze Fort Campbell u Kentakiju, prenosi New York Post.

Detalji krađe

Krađa se dogodila između 21. i 24. novembra prošle godine. Ukradeni su dronovi tipa Skydio X10D, lagani kvadrokopteri velikog dometa koji se koriste za zračni nadzor i izviđanje.