Vijećnik SDA najavio: "Tražit ćemo da se ponovo bira gradonačelnik, Sarajevo ne zaslužuje Trojkine prljave igre"

Nakon što je Klub vijećnika SDA u Gradskom vijeću Sarajeva dobio potvrdu od CIK-a BiH da Samir Avdić nije gradonačelnik Sarajeva, ova stranka će kako nam je potvrdio vijećnik Kerim Balić tražiti novi izbor gradonačelnika.

- Mi ćemo to inicirati i tražiti da se provede novi postupak izbora gradonačelnika. Nama neće biti sporno ako to ponovo bude Samir Avdić ili bilo ko drugi, ali samo da procedure budu ispoštovane do kraja.

To nam je jedini uvjet jer Samir Avdić nije legalno izabran za gradonačelnika Sarajeva. Ostaje pitanje koliko su zakonite odluke koje je on donosio, ali to će se vrlo brzo ispitati. Glavni grad ne zaslužuje prljave igre koje su se očito vodile oko izbora gradonačelnika - navodi Balić.

Centralna izborna komisija BiH, kako ističe Balić, nikada nije izdala certifikat jer njegov izbor nikada nije objavljen u Službenim novinama, što je zakonska obaveza.

- Iako je na sjednici Gradskog vijeća kada smo problematizirali ovo pitanje Avdić bio saglasan da se hitno provjeri ovaj podatak u Centralnoj izbornoj komisiji nakon konsultacija sa strankom Narod i pravda promijenio je stav - dodao je Balić.

Redakcija Faktora je kontaktirala i Avdića ali on nije bio raspoložen za priču, tačnije nije odgovarao na telefonske pozive. Njegov kolega, odnosno predsjedavajući Gradskog vijeća Alen Girt iz Naše stranke, kaže da je odgovor CIK-a vidio na društvenim mrežama.

- Mi kao Gradsko vijeće nismo dobili nikakv zvanični akt tako da ne mogu ništa komentarisati. Kada ga dobijemo onda ćemo zauzeti stav - rekao je Girt.