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PREMIJER IZRAELA

Netanjahu: Ne bih izdavao police životnog osiguranja vođama Irana i Hezbolaha

Izjavio je da su izraelske snage tokom napada u Iranu ubile vodeće iranske nuklearne naučnike

Benjamin Netanjahu. AP

M. Až.

12.3.2026

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) izjavio je da su izraelske snage tokom napada u Iranu ubile vodeće iranske nuklearne naučnike.

Govoreći na konferenciji za novinare u četvrtak navečer, izraelski premijer oštro je kritikovao novog iranskog vrhovnog vođu, ajatolaha Modžtabu Hamneija (Mojtaba Khamenei), nazvavši ga "lutkom Revolucionarne garde" koja se, kako je rekao, ne može pojavljivati u javnosti.

Netanjahu se obratio i iranskom narodu, poručivši da se približava trenutak za "novi put ka slobodi" te da Izrael stoji uz njih.

- Ali na kraju, sve zavisi od vas. Sve je u vašim rukama - rekao je Netanjahu.

- Slomili smo teroristički režim u Iranu. Napadamo i poražavamo njegove saveznike – Hezbolah u Libanu - rekao je Netanjahu izraelskim novinarima tokom konferencije održane putem Zooma.

- Hezbolah osjeća snagu naše ruke, a osjećat će je još i više. Platit će vrlo visoku cijenu za svoju agresiju - upozorio je Netanjahu.

- Kroz dosad neviđeno udruživanje snaga Izraela i Sjedinjenih Država ostvarili smo goleme uspjehe, uspjehe koji mijenjaju odnos snaga na Bliskom istoku pa i šire - rekao je Netanjahu.

Na pitanje kakve bi poteze Izrael mogao poduzeti protiv novog iranskog ajatolaha Modžtabe Hamneija i čelnika Hezbolaha Naima Kasema, Benjamin Netanjahu je rekao: "Ne bih izdavao police životnog osiguranja nijednom od vođa te terorističke organizacije… Ne namjeravam ovdje slati tačne poruke o tome što planiramo ili što ćemo učiniti."

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# IRAN
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