Iran zaprijetio: Zapalit ćemo naftu i plin širom regije ako SAD ili Izrael napadnu našu infrastrukturu

Iranska vojska u četvrtak je uputila oštro upozorenje, zaprijetivši potpunim haosom u energetskom sektoru čitave regije ukoliko Sjedinjene Američke Države ili Izrael pokrenu napade na iransku energetsku infrastrukturu.

Glasnogovornik centralne operativne komande iranske vojske Khatam al-Anbiya iznio je vrlo precizne prijetnje, naglasivši da bi svaki napad na ključne objekte mogao izazvati radikalnu reakciju Teherana.

Prema njegovim riječima, Iran će odgovoriti oštrim mjerama ukoliko dođe i do najmanjeg udara na iranske luke, naftna postrojenja ili plinsku mrežu.

- Zapalit ćemo naftu i plin u cijeloj regiji uz najmanji napad na iransku energetsku infrastrukturu i luke - poručili su iz Teherana.

Ova poruka dolazi u trenutku izuzetno visokih tenzija na Bliskom istoku, dok raste strah da bi sukob mogao prerasti u širi regionalni rat. Takav scenario mogao bi izazvati ozbiljne potrese na globalnom tržištu energenata.