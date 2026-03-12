Video / Izraelska vojska izvela nove napade na Iran: Dim se diže iznad Karaja i Teherana

Izraelska vojska saopćila je da je pokrenula "opsežan val" napada na Teheran.
RAT NA BLISKOM ISTOKU
RAT NA BLISKOM ISTOKU
Prema prvim informacijama, pogođena su skladišta goriva i pojedini infrastrukturni objekti
Dim iznad Karaja. Platforma X
Izraelska vojska saopćila je da je pokrenula "opsežan val" napada na Teheran.
Na društvenim mrežama pojavile su se snimke na kojima se vidi gust dim koji se diže iznad grada Karaja, zapadno od Teherana, kao i iznad samog glavnog grada Irana.
Prema prvim informacijama, pogođena su skladišta goriva i pojedini infrastrukturni objekti.
Detalji o razmjerama štete i eventualnim žrtvama za sada nisu zvanično potvrđeni.
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