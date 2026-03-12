Iranski ambasador: Nećemo zatvoriti Hormuški moreuz, SAD i Izrael odgovorni za napetosti

Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama izjavio je u četvrtak da Teheran “neće zatvoriti Hormuški moreuz”, optužujući pritom Sjedinjene Države i Izrael za destabilizaciju ovog strateški važnog plovnog puta, javlja Anadolu.

- Iran u potpunosti poštuje i ostaje posvećen principima slobode plovidbe u skladu s Konvencijom o pravu mora - rekao je Amir Saeid Iravani novinarima uoči obraćanja ispred Vijeća sigurnosti UN-a.

- Međutim, trenutna situacija u regionu, uključujući i Hormuški moreuz, nije rezultat zakonitog ostvarivanja prava Irana na samoodbranu. Naprotiv, ona je direktna posljedica destabilizirajućih poteza Sjedinjenih Država koje su pokrenule agresiju protiv Irana i potkopale regionalnu sigurnost - rekao je Iravani.

- Nećemo zatvoriti Hormuški moreuz, ali je naše inherentno pravo da očuvamo mir i sigurnost u ovom vitalnom plovnom putu - dodao je.

Teheran je 2. marta objavio zatvaranje Hormuškog moreuza, ključne tranzitne rute za naftne tankere, kao odgovor na američko-izraelski rat protiv Irana. Taj potez doveo je do rasta troškova pomorskog transporta i osiguranja te povećanja globalnih cijena nafte, što je izazvalo zabrinutost zbog mogućih ekonomskih posljedica širom svijeta.

Prema iranskim vlastima, od 28. februara u zračnim napadima Sjedinjenih Država i Izraela na Iran poginulo je oko 1.300 ljudi, dok je više od 10.000 ranjeno.

Teheran je uzvratio napadima dronovima i raketama na ciljeve u Izraelu, Iraku i zemljama Zaljeva u kojima se nalaze američki vojni kapaciteti.