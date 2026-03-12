Video / Američki F-18 borbeni avion srušio se u more prilikom slijetanja na nosač aviona

Američki borbeni avion F/A-18F srušio se prilikom pokušaja slijetanja na nosač aviona USS Abraham Lincoln nakon povratka s bombardiranja u Iranu.
KLJUČNA TRANZITNA RUTA
PILOT JE SPAŠEN
Prema izvještajima, stopni trap aviona se nije aktivirao
Američki avion se srušio u more prilikom sletanja. Platforma X
Američki borbeni avion F/A-18F srušio se prilikom pokušaja slijetanja na nosač aviona USS Abraham Lincoln nakon povratka s bombardiranja u Iranu.
Prema izvještajima, stopni trap aviona se nije aktivirao, što je prouzrokovalo pad letjelice u vodu.
Pilot je spašen, saopštio je Telegram kanal Istočni front.
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