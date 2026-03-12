Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PILOT JE SPAŠEN

Video / Američki F-18 borbeni avion srušio se u more prilikom slijetanja na nosač aviona

Prema izvještajima, stopni trap aviona se nije aktivirao

Američki avion se srušio u more prilikom sletanja. Platforma X

M. Až.

12.3.2026

Američki borbeni avion F/A-18F srušio se prilikom pokušaja slijetanja na nosač aviona USS Abraham Lincoln nakon povratka s bombardiranja u Iranu.

Prema izvještajima, stopni trap aviona se nije aktivirao, što je prouzrokovalo pad letjelice u vodu.

Pilot je spašen, saopštio je Telegram kanal Istočni front.

# SAD
# F-18
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (9)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.