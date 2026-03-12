Iran uzvratio Izraelu: Čuju se uzastopne eksplozije u Tel Avivu i centralnom Izraelu

U Tel Avivu i širim područjima centralnog Izraela večeras se čuju glasne i uzastopne eksplozije, dok su sirene za uzbunu aktivirane, javlja Telegram kanal UKR Srb.

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Iran je lansirao novu seriju raketa prema Izraelu, a Haaretz izvještava da su sirene oglasile alarm u središnjem dijelu zemlje i u samom Tel Avivu.

Izraelski mediji javljaju da rakete padaju u Kirjat Šmoni.

Izraelska vojska saopštila je da njihovi sustavi protuzračne obrane djeluju kako bi presreli prijetnju.

Zapovjedništvo za unutarnju frontu Izraela objavilo je da je jedan od projektila pogodio otvoreno područje u centralnom dijelu zemlje.