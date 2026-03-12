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UPUTILI APEL

IRGC traži od stanovnika Bliskog istoka da prijave lokacije američkih vojnika

Vaša je islamska dužnost da tačno prijavite mjesta skrivanja američkih terorista i da nam pošaljete informacije putem Telegrama

Iranska revolucionarna garda. Platforma X

M. Až.

12.3.2026

Obavještajno krilo iranske Islamske revolucionarne garde (IRGC) danas je pozvalo građane Bliskog istoka da pomognu u lociranju oko 11.000 američkih vojnika smještenih u hotelima i privatnim objektima u regiji.

U saopćenju se navodi da Sjedinjene Američke Države pokušavaju "iskoristiti arapsku braću kao ljudski štit", prenosi Al Jazeera.

- Primorani smo da identifikujemo i ciljamo Amerikance. Stoga je bolje da ih ne skrivamo u hotelima i da se držimo podalje od njihovih lokacija. Vaša je islamska dužnost da tačno prijavite mjesta skrivanja američkih terorista i da nam pošaljete informacije putem Telegrama - stoji u pozivu IRGC-a.

Prethodno je iranska vojska uputila apel zemljama Bliskog istoka da otkriju skrovišta "američko-cionističkih snaga", navodeći da američke i izraelske snage ubijaju civile.

Portparol iranske vojske Abolfazl Šekarči pozvao je države regiona da otkriju lokacije američkih i izraelskih snaga, kako bi se "smanjila šteta po civile".

- Molim muslimanski narod regiona i zemlje regiona da nam pokažu skrovišta američko-cionističkih snaga kako im ne bi bilo naneseno zlo i kako bismo mogli precizno pogoditi one koji su koristili ljude regiona kao ljudske štitove - rekao je Šekarči.

On je također tvrdio da američke i izraelske snage napadaju civile zbog "očaja i nemogućnosti da se suprotstave oružanim snagama Irana".

# IRAN
# SAD
# IRGC
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