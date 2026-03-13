U napadu dronom na Irak poginuo francuski vojnik, oglasio se Makron: "Ovo je neprihvatljivo"

U napadu dronom na trupe u regiji Erbil u iračkom Kurdistanu poginuo je francuski vojnik, a više njih ranjeno.

- Pripadnik oružanih snaga poginuo je za Francusku tokom napada u regiji Erbil u Iraku - objavio je Emanuel Makron (Macron) na društvenoj mreži X.

Prva žrtva

Ovo je ujedno i prva žrtva među francuskim vojnicima na Bliskom istoku od početka novog sukoba koji je eskalirao krajem prošlog mjeseca, nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael izveli udare na Iran.

Makron je dodao da je nekoliko drugih vojnika ranjeno u ovom incidentu. Prethodno je francuska vojska saopćila da je šest vojnika povrijeđeno u četvrtak u napadu dronom dok su izvodili obuku.

- Zastavnik Arnaud Frion iz 7. bataljona alpskih lovaca iz Varcesa poginuo je za Francusku tokom napada u regiji Erbil u Iraku. Njegovoj porodici, kao i njegovoj braći po oružju, želim izraziti najdublje saosjećanje i solidarnost nacije. Nekoliko naših vojnika je ranjeno. Francuska stoji uz njih i njihove najmilije. Ovaj napad na naše snage, koje su od 2015. godine angažovane u borbi protiv ISIL-a, je neprihvatljiv. Njihovo prisustvo u Iraku odvija se u strogim okvirima borbe protiv terorizma. Rat u Iranu ne može opravdati ovakve napade - objavio je Makron.

- Vojnici su bili angažovani u aktivnostima obuke za borbu protiv terorizma sa iračkim partnerima - izjavio je član generalštaba za AFP, dodajući da su ranjene trupe odmah prebačene u najbližu medicinsku ustanovu.

Detalji napada

Guverner Erbila je precizirao da su u napadu učestvovala dva drona te da se incident dogodio u bazi u mjestu Mala Qara, smještenom oko 40 kilometara od glavnog grada ove autonomne regije.

Od izbijanja trenutnog rata na Bliskom istoku, zabilježeno je više napada u ovoj regiji koji se pripisuju proiranskim frakcijama. Napad na francuske trupe uslijedio je nakon odvojenog udara dronom na italijansku bazu u Erbilu, unutar vojnog kompleksa u kojem su boravile i druge strane trupe.

U tom prvom napadu nije bilo povrijeđenih, ali je Italija nakon njega najavila privremeno povlačenje svog vojnog osoblja iz baze.

Vojnici iz nekoliko zemalja, uključujući Italiju i Francusku, obučavaju pripadnike kurdskih sigurnosnih snaga u iračkom Kurdistanu kao dio međunarodne antidžihadističke koalicije predvođene Vašingtonom.

Nakon što su američko-izraelski udari na Iran 28. februara pokrenuli osvetničke napade Teherana širom Bliskog istoka i šire, predsjednik Emanuel Makron je naglasio da je vojna pozicija Francuske u regiji "strogo defanzivna"