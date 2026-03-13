Iran pokrenuo nove napade, Tramp zaprijetio: "Gledajte šta će se danas desiti ovim poremećenim ološima"

Novi vrhovni vođa Iran Modžtaba Hamenei (Mojtaba) prvi put se obratio jučer i upozorio Amerikance da zatvore svoje baze u regiji. Rano jutros, Iran je pokrenuo višestruke napade na ciljeve u zaljevskim državama, uključujući desetine dronova prema Saudijskoj Arabiji.

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) zaprijetio je novim velikim odmazdama.

- Gledajte šta će se danas desiti ovim poremećenim ološima. Iranska mornarica više ne postoji, njihovo ratno zrakoplovstvo više ne postoji, rakete, dronovi i sve ostalo bivaju desetkovani, a njihovi lideri su izbrisani s lica Zemlje - napisao je Tramp na društvenim mrežama.

"Uništavamo ih"

U svom jutarnjem obraćanju u petak, Tramp je poručio da "u Amerika u potpunosti uništava teroristički režim Irana, vojno, ekonomski i na svaki drugi način".

- Oni već 47 godina ubijaju nevine ljude širom svijeta, a sada ja, kao 47. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, ubijam njih. Kakva je velika čast to učiniti - poručio je Tramp.

Ove izjave uslijedile su dan nakon što je vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamenei (Mojtaba Khamenei) obećao da "neće odustati od osvete za krv" ubijenih Iranaca i upozorio zaljevske arapske države da zatvore američke baze, poručujući da je priča o američkoj zaštiti "ništa više od laži".

Intenzivni zračni udari pogodili su rano u petak područje oko iranske prijestolnice Teherana, kao i okolne regije. Nije odmah bilo jasno šta je tačno bilo meta napada.

Iran napada brodove koji pokušavaju proći kroz moreuz, a Hameneijeve izjave nagovijestile su da će Iran nastaviti blokirati ovaj vodeni put.

Iran je napadao naftnu i drugu infrastrukturu širom zaljevske regije, a u petak je Saudijska Arabija saopćila da je oborila skoro 50 dronova poslanih u više talasa tokom ranih jutarnjih sati.

Brojni napadi

Sirene su se oglasile i u Bahreinu, upozoravajući na dolaznu vatru iz Dubaija, a crni dim se dizao iz industrijskog područja nakon što su vlasti navele da je krhotina presretnutog projektila izazvala požar.

Gotovo 60 ljudi ranjeno je na sjeveru Izraela nakon što je Hezbollah saopćio da je ispalio nekoliko salvi raketa prema tom području te na izraelske trupe na jugu Libana. Jedna osoba je poginula u jugozapadnom Bejrutu u izraelskom napadu, saopćilo je libansko Ministarstvo zdravstva, a još jedan udar pogodio je stan u glavnom gradu i ostavio ga u plamenu.

Nakon ovih napada, izraelska vojska je saopćila da je gađala pripadnika Hezbollaha, grupe povezane s Iranom.

Američka vojska saopćila je da su snage SAD do sada pogodile više od 6.000 ciljeva otkako je počela operacija protiv Irana, uključujući više od 30 brodova za polaganje mina.