U NATO-ovoj bazi u Turskoj oglasile se sirene, građani snimili svjetleći objekt na nebu

U turskoj zračnoj bazi Incirlik rano jutros oglasile su se sirene, a Ministarstvo odbrane potvrdilo je presretanje.

Tursko ministarstvo nacionalne odbrane saopćilo je da su projektil ispaljen iz Irana, koji je ušao u turski zračni prostor, neutralizirale snage NATO-ove protuzračne i proturaketne odbrane stacionirane na istočnom Sredozemlju. U saopćenju se dodaje da su krhotine pale na nenaseljeno zemljište u jugoistočnoj pokrajini Gaziantep te da nije bilo žrtava niti povrijeđenih.

Turska državna agencija Anadolija precizirala je kako su presretnuta dva balistička projektila koja su bila na putanji prema Turskoj. Prema ranijem pisanju britanskog Guardiana, turski dužnosnici smatraju da je cilj napada vjerojatno bio gađanje NATO snaga u zračnoj bazi Incirlik, ali još uvijek nije objavljeno službeno objašnjenje zašto su se aktivirale. Ova baza je važan NATO-ov objekat u kojem su raspoređeni i američki vojnici, nedaleko od jugoistočnog grada Adane.

Prema izvještaju agencije AFP, stanovnike Adane, koja se nalazi oko 10 kilometara od baze, oko 3:25 ujutro probudile su sirene koje su se oglašavale približno pet minuta, piše poslovni portal Ekonomim.

Portal navodi i da je u bazi oglašena crvena uzbuna.