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U NATO-ovoj bazi u Turskoj oglasile se sirene, građani snimili svjetleći objekt na nebu

U cijelom gradu dugo su se mogle čuti sirene vatrogasnih vozila i sigurnosnih službi

Građani snimili svjetleći objekat. X / Screenshot

Dž. R.

13.3.2026

U turskoj zračnoj bazi Incirlik rano jutros oglasile su se sirene, a Ministarstvo odbrane potvrdilo je presretanje.

Tursko ministarstvo nacionalne odbrane saopćilo je da su projektil ispaljen iz Irana, koji je ušao u turski zračni prostor, neutralizirale snage NATO-ove protuzračne i proturaketne odbrane stacionirane na istočnom Sredozemlju. U saopćenju se dodaje da su krhotine pale na nenaseljeno zemljište u jugoistočnoj pokrajini Gaziantep te da nije bilo žrtava niti povrijeđenih.

Turska državna agencija Anadolija precizirala je kako su presretnuta dva balistička projektila koja su bila na putanji prema Turskoj. Prema ranijem pisanju britanskog Guardiana, turski dužnosnici smatraju da je cilj napada vjerojatno bio gađanje NATO snaga u zračnoj bazi Incirlik, ali još uvijek nije objavljeno službeno objašnjenje zašto su se aktivirale. Ova baza je važan NATO-ov objekat u kojem su raspoređeni i američki vojnici, nedaleko od jugoistočnog grada Adane.

Prema izvještaju agencije AFP, stanovnike Adane, koja se nalazi oko 10 kilometara od baze, oko 3:25 ujutro probudile su sirene koje su se oglašavale približno pet minuta, piše poslovni portal Ekonomim.

Portal navodi i da je u bazi oglašena crvena uzbuna.

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke koje su građani zabilježili mobitelima, a na kojima se vidi svjetleći objekt kako leti nebom.

U cijelom gradu dugo su se mogle čuti sirene vatrogasnih vozila i sigurnosnih službi. 

Incident se dogodio četiri dana nakon što je NATO-ova protuzračna odbrana u turskom zračnom prostoru srušila balistički projektil za koji se tvrdi da je ispaljen iz Irana, što je bio drugi takav slučaj u pet dana.

NATO je objavio da je drugi balistički projektil ispaljen iz Irana srušen u ponedjeljak, nakon čega je Turska upozorila Teheran da ne poduzima provokativne poteze.

Objava o tome došla je ubrzo nakon što je Vašington najavio zatvaranje svog konzulata u Adani i pozvao sve američke državljane da napuste jugoistočnu Tursku.

# NATO
# UZBUNA
# TURSKA
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