Katar odbacio tvrdnje da je zaustavio proizvodnju ukapljenog plina

Katar je odbacio tvrdnje dijela izraelskih medija da je zaustavio proizvodnju ukapljenog prirodnog plina (UPP) kako bi utjecao na cijene energenata u Sjedinjenim Američkim Državama.

Visoki katarski dužnosnik nazvao je te optužbe pokušajem "zabijanja klina" u odnose između Katara i SAD, poručivši kako će "Katar uvijek dati prednost sigurnosti ljudi ispred političke ili ekonomske dobiti", piše Al Jazeera.

- Nije iznenađujuće da neslužbeni glasnogovornici premijera Netanyahua pokušavaju iskoristiti ovo razdoblje globalne nestabilnosti kako bi posijali dodatne napetosti i podjele širom regije - rekao je neimenovani dužnosnik.

Podsjetimo, kompanija QatarEnergy prošle sedmice je obustavila proizvodnju ukapljenog prirodnog plina nakon iranskog napada bespilotnom letjelicom, što je opteretilo globalno tržište. Katar je odgovoran za 20 posto svjetske opskrbe UPP-om.