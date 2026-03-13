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REGIONALNE TENZIJE

Saudijci objavili video rušenja iranskih dronova: Ponosni smo na vojnike

Saudijske vlasti su ponovile kako iranski napadi predstavljaju ozbiljnu i neopravdanu eskalaciju koja može imati posljedice po stabilnost regiona

Saudijska Arabija. Platforma X

B. S.

13.3.2026

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopćilo je da su njihove snage u jutarnjim satima presrele i oborile 11 iranskih dronova koji su, prema dostupnim informacijama, bili usmjereni prema ciljevima na teritoriji Saudijske Arabije.

Glasnogovornik ministarstva, general-major Turki al-Maliki, ranije je naveo kako su saudijske snage u četvrtak navečer uništile i 28 bespilotnih letjelica koje su ušle u zračni prostor zemlje.

Prema njegovim riječima, saudijska protivzračna odbrana presrela je i dvije balističke rakete koje su bile lansirane prema Istočnoj provinciji i zračnoj bazi Princ Sultan u guvernoratu Al-Kharj.

Ministarstvo je također saopćilo da su ranije oborena 33 drona u Istočnoj provinciji, 17 letjelica iznad Praznog kvarta koje su se kretale prema naftnom polju Shaybah, kao i jedan dron koji je pokušao prići Diplomatskom kvartu u glavnom gradu Rijadu.

Saudijske vlasti su ponovile kako iranski napadi predstavljaju ozbiljnu i neopravdanu eskalaciju koja može imati značajne posljedice po stabilnost regiona.

Naglasili su i da takvi potezi nisu u duhu dobrosusjedskih odnosa niti doprinose očuvanju mira.

Ministarstvo odbrane je, povodom posljednjih akcija presretanja dronova, objavilo i snimak djelovanja protivzračne odbrane uz poruku.

- Ponosni smo na naše vojnike. Oni su garant sigurnosti - poručili su.

# SAUDIJSKA ARABIJA
# IRAN
# SUKOBI
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