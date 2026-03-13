Saudijci objavili video rušenja iranskih dronova: Ponosni smo na vojnike

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopćilo je da su njihove snage u jutarnjim satima presrele i oborile 11 iranskih dronova koji su, prema dostupnim informacijama, bili usmjereni prema ciljevima na teritoriji Saudijske Arabije.

Glasnogovornik ministarstva, general-major Turki al-Maliki, ranije je naveo kako su saudijske snage u četvrtak navečer uništile i 28 bespilotnih letjelica koje su ušle u zračni prostor zemlje.

Prema njegovim riječima, saudijska protivzračna odbrana presrela je i dvije balističke rakete koje su bile lansirane prema Istočnoj provinciji i zračnoj bazi Princ Sultan u guvernoratu Al-Kharj.