SAD i Izrael bi uskoro mogli dobiti novog neprijatelja u ratu protiv Irana

Svjetsku pozornost privukli su 2014. godine kada su nakon dugogodišnjeg sukoba srušili jemensku vladu koju je podržavala Saudijska Arabija.

Huti su vojni i politički pokret koji se smatra dijelom iranske "Osi otpora", saveza koji uključuje Hezbolah u Libanonu i Hamas u Pojasu Gaze. Pokret je postao vidljiv na međunarodnoj sceni tokom devedesetih godina kao religijski pokret povezan sa zajdizmom, ogrankom šiitskog islama koji slijedi oko trećina stanovništva Jemena.

Huti su ranije ove sedmice upozorili da su njihovi "prsti na okidaču".

Podsjetimo, novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei (Mojtaba Khamenei) jučer je zaprijetio osvetom Izraelu i Sjedinjenim Državama zbog njihove vojne kampanje protiv Irana. Istovremeno je zahvalio Hezbolahu u Libanonu, proiranskim milicijama u Iraku i Hutima u Jemenu na podršci, što sugerira da bi upravo Huti mogli biti sljedeći koji će se aktivno uključiti u rat.

SAD i Izrael uskoro bi u ratu protiv Irana mogli dobiti novog protivnika - Hute iz Jemena, piše Axios . Uključivanje Huta u sukob moglo bi ozbiljno ugroziti američku vojnu kampanju u Perzijskom zaljevu.

Huti su kroz cijeli taj period bili izrazito protiv američkog i izraelskog utjecaja na Bliskom istoku.

SAD ih označio kao teroriste

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) označio je Hute u Jemenu kao terorističku organizaciju na početku svog drugog mandata. Time je poništio odluku iz vremena administracije Džo Bajdena (Joe Biden), koja je ukinula tu oznaku zbog zabrinutosti da bi ona mogla otežati dostavu humanitarne pomoći u Jemenu.

U posljednjih nekoliko godina odnos između SAD i Huta bio je vrlo nestabilan. Američka vojska je prošle godine, tokom Trampove administracije, izvela zračne napade na Hute u Jemenu nakon što su oni srušili američki vojni dron.

Ti napadi kasnije su se našli u središtu političke afere poznate kao Signalgate. Tramp je tada zaprijetio da će Hute "potpuno uništiti", ali je odustao od daljnjih napada nakon što su Huti poručili da će zaustaviti napade na brodove u Crvenom moru.

Američki predsjednik tada je također upozorio da će Iran snositi odgovornost za svaku odmazdu. SAD i Huti navodno su u maju 2025. postigli prekid vatre, nakon čega je Tramp obustavio napade.

Sukobi s Izraelom

Huti su više puta zaprijetili uništenjem Izraela i ranije su prema toj zemlji ispalili stotine projektila i dronova. Skupina je također napadala izraelske brodove u Crvenom moru sve do oktobra 2025., kada su napadi obustavljeni nakon proglašenja primirja u ratu u Gazi.

Izrael je na te napade odgovorio nizom zračnih udara na Hute, uključujući napade na njihove vojne i političke vođe.

Rat s Iranom

Uključivanje Huta u rat s Iranom moglo bi dodatno destabilizirati situaciju u Perzijskom zaljevu, upozorava Allison Minor, direktorica projekta Project for Middle East Integration pri američkom think tanku Atlantic Council.

Prema njenoj procjeni, Huti bi mogli napasti Izrael, Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate, čime bi se otvorio još jedan ratni front u regiji. Ključna tačka koju analitičari sada prate je Crveno more.

Huti su već 2024. godine uspjeli paralizirati dio komercijalnog pomorskog prometa u tom području, jednom od najvažnijih svjetskih trgovačkih koridora. Tada su napadali brodove kao odmazdu za napad Hamasa na Izrael 7. oktobra

Svaka nova akcija Huta mogla bi ponovno ugroziti brodsku plovidbu u regiji. Istovremena blokada Hormuškog moreuza, koji je već ozbiljno poremećen ratom, i zatvaranje moreuza Bab al-Mandeb u Crvenom moru mogla bi izazvati dramatičnu eskalaciju globalne krize u pomorskom prometu.

To bi posebno pogodilo izvoz nafte i ukapljenog prirodnog plina iz zemalja regije.