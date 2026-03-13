Raskol u Bijeloj kući: Tramp traži izlaz iz rata s Iranom i način da proglasi pobjedu

Unutar Bijele kuće vodi se žestoka rasprava o daljnjem toku rata s Iranom, a neslaganja među savjetnicima američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) dovela su do sve češćih i kontradiktornih poruka iz Vašingtona (Washingtona).

Kako prenosi Reuters, dio Trampovog tima upozorava da bi rast cijena goriva mogao imati ozbiljne političke posljedice zbog američko-izraelskih napada na Iran. Ekonomski savjetnici i politički saradnici predsjednika zato ga nagovaraju da ograniči ciljeve operacije i što prije proglasi pobjedu.

S druge strane, politički „jastrebovi“, među kojima su republikanski senatori Lindzi Graham (Lindsey Graham) i Tom Koton (Tom Cotton), insistiraju na nastavku snažne ofanzive kako bi se spriječilo da Iran razvije nuklearno oružje.

Tramp se tako našao između više suprotstavljenih pritisaka. Jedna struja savjetnika traži brzi izlaz iz sukoba, dok dio njegove političke baze upozorava da bi SAD mogle biti uvučene u dugotrajan bliskoistočni rat.

Analitičari ističu da bi daljnja eskalacija, posebno ako dođe do blokade Hormuškog moreuza i rasta cijena nafte, mogla dodatno povećati pritisak na Bijelu kuću uoči američkih izbora.