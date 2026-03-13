Izraelski premijer zaprijetio Modžtabi Hamneiju, detalje planova nije otkrio

Premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) uputio je prikrivenu prijetnju prema novom iranskom vrhovnom vođi Modžati Hamneiju (Mojtaba Khamenei) tijekom prve konferencije za novinare od početka rata.

Netanjahu je istakao da Iran "više nije isti" nakon skoro dvije sedmice bombardiranja, te da su udari pogodili elitni Korpus revolucionarne garde i paravojne snage Basij.

Premijer je naglasio da će nastaviti napade na Hezbolah (Hezbollah), nakon što je grupa 2. marta otvorila vatru kao odmazdu za ubistvo iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija, oca Modžtabe Hamenija.

Na pitanje o mogućim mjerama protiv Modžtabe i šefa Hezbolaha Naim Kasima (Qassem), Netanjahu je odgovorio:

- Ne bih izdavao police životnog osiguranja nijednom od vođa terorističke organizacije. Ne namjeravam ovdje dati tačan izvještaj o tome šta planiramo ili šta ćemo učiniti.

Netanjahu je dodao da je cilj izraelskih napada na Iran "eliminacija onoga što smatra egzistencijalnom prijetnjom koju predstavljaju teheranski nuklearni i balistički raketni programi".

Premijer je također naglasio da, čak i ako iranska vlada ne padne, ostat će slaba i rekao:

- Neću detaljno objašnjavati akcije koje poduzimamo. Stvaramo optimalne uslove za rušenje režima, ali neću poreći da vam ne mogu sa sigurnošću reći da će iranski narod srušiti režim. Režim je srušen iznutra. Ali mi definitivno možemo pomoći i pomažemo.