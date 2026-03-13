Iran uhapsio četiri osobe zbog odavanja informacija TV kući u Britaniji

U Iranu su uhapšene četiri osobe pod optužbom da su odavale osjetljive informacije televizijskoj kući Iran International, koja program na farsiju emitira iz Velike Britanije.

Kako izvještava iranska novinska agencija Tasnim, hapšenja je provelo komandanstvo policijskih snaga Revolucionarne garde (FARAJA).

Tasnim u svom izvještaju opisuje Iran International kao "neprijateljsku, antiiransku mrežu".

Uhapšene se tereti da su pohranjivali povjerljive informacije na svojim telefonima o lokacijama raketnih udara i bombardiranja i slale ih toj mreži.