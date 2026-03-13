Iranski ambasador: Ne isključujemo mogućnost napada na vojne ciljeve u Evropi

Iranski ambasador pri UN-u u Ženevi, Ali Bahreini, izjavio je u ekskluzivnom razgovoru da bi svaka vojna baza koja bi se koristila za napad na Iran, uključujući i one na evropskom teritoriju, mogla postati legitimna meta u jeku rata na Bliskom istoku, piše Euronews.

- Da budem jasan, naše vojne snage objavile su politiku prema kojoj bi svaki objekt, svaka baza koja se koristi za napad na Iran, bila legitimna meta za naše vojne snage - rekao je ambasador Bahreini u četvrtak.

Na pitanje može li to uključivati i lokacije u Evropi, odgovorio je: "Branit ćemo našu zemlju u skladu s onim što je potrebno da je osiguramo i da zagarantujemo da ne bude agresije na našu zemlju."

Bahreini je također negirao da je Iran napadao civilne lokacije u Zaljevu, optuživši za to SAD i Izrael, te ustvrdio da Teheran cilja isključivo vojne mete.

- Ne mogu prihvatiti tu tvrdnju - rekao je, dodavši da su iranske vojne snage dobile upute da ciljaju isključivo vojne baze koje Sjedinjene Države koriste protiv Irana.