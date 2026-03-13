Glasnogovornica Bijele kuće slučajno priznala: Iran nije prijetnja našoj zemlji

Glasnogovornica Bijele kuće, Karoline Levit (Leavitt), izazvala je pažnju svojim izjavama nakon izvještaja američkog ABC-a o navodnoj prijetnji dronovima iz Irana prema Kaliforniji.

Levit je jasno rekla da “ne postoji prijetnja iz Irana našoj zemlji, niti je ikada postojala”, što je u suprotnosti s ranijim izjavama predsjednika Donalda Trampa (Trump).

ABC je objavio da je FBI poslao upozorenje policijskim stanicama o mogućem iranskom napadu dronovima. Levit je poručila da je izvještaj zasnovan na neprovjerenim informacijama i tražila povlačenje priče.

Njena izjava izazvala je brojne reakcije. Senator Chris Murphy je sarkastično komentarisao.

- Levit je eksplicitno navela da Iran ne predstavlja prijetnju po SAD, ali imamo masovna poskupljenja goriva i drugih stvari. Teško za shvatiti - kazao je.

Izjava Leavitt ističe razliku između stvarnog rizika i opravdanja za ranije političke odluke, naglašavajući važnost provjerenih informacija u izvještavanju o sigurnosti.