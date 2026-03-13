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VAŠINGTON

Glasnogovornica Bijele kuće slučajno priznala: Iran nije prijetnja našoj zemlji

Njena izjava izazvala je brojne reakcije

Zanimljiva reakcija iz Bijele kuće. AP

I. Š.

13.3.2026

Glasnogovornica Bijele kuće, Karoline Levit (Leavitt), izazvala je pažnju svojim izjavama nakon izvještaja američkog ABC-a o navodnoj prijetnji dronovima iz Irana prema Kaliforniji. 

Levit je jasno rekla da “ne postoji prijetnja iz Irana našoj zemlji, niti je ikada postojala”, što je u suprotnosti s ranijim izjavama predsjednika Donalda Trampa (Trump).

ABC je objavio da je FBI poslao upozorenje policijskim stanicama o mogućem iranskom napadu dronovima. Levit je poručila da je izvještaj zasnovan na neprovjerenim informacijama i tražila povlačenje priče.

Njena izjava izazvala je brojne reakcije. Senator Chris Murphy je sarkastično komentarisao.

- Levit je eksplicitno navela da Iran ne predstavlja prijetnju po SAD, ali imamo masovna poskupljenja goriva i drugih stvari. Teško za shvatiti - kazao je.

Izjava Leavitt ističe razliku između stvarnog rizika i opravdanja za ranije političke odluke, naglašavajući važnost provjerenih informacija u izvještavanju o sigurnosti.

# SAD
# DONALD TRUMP
# KAROLINE LEAVITT
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