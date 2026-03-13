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NEOČEKIVANI PREKID

Hitna reakcija u Vašingtonu: Tramp zvao ministra finansija usred intervjua, vratio se vidno uznemiren

Besent se vratio pred kamere oko 12:07 s potresenim glasom

Hitna reakcija u Vašingtonu: Tramp zove ministra finansija usred intervjua. AP

I. Š.

13.3.2026

Američki ministar finansija Skot Besent (Scott Bessent) naglo je prekinuo intervju uživo kada mu je pomoćnik poručio: “Predsjednik vas treba odmah”, zbog hitnog sastanka u kriznoj sobi Bijele kuće o situaciji s Iranom i napetostima u Hormuškom moreuzu.

Incident se dogodio tokom razgovora za Sky News i podcast "The Master Investor". Pomoćnik je ušao u kadar u 10:22 i prekinuo intervju, nakon čega je Besent napustio prostoriju da se pridruži predsjedniku Trampu u prostoriju  za gotovinu.

Besent se vratio pred kamere oko 12:07, vidno uznemiren i s potresenim glasom. Govorio je o brzom napretku iranske misije i planovima američke mornarice da nadgleda tankere kroz Hormuški moreuz kako bi osigurali slobodnu plovidbu.

Ministar je naveo da je sukob s Iranom do sada koštao SAD oko 11 milijardi dolara, ali je naglasio: “Ne postoji cijena zbog koje bih rekao da se rat više ne može priuštiti.”

# SAD
# DONALD TRUMP
# SCOTT BESSENT
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