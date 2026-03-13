Erika Kirk imenovana na mjesto savjetnice u Akademiji ratnog zrakoplovstva SAD

Erika Kirk, supruga ubijenog desničarskog aktiviste Čarlija Kirka (Charlie), imenovana je na mjesto savjetnice u Akademiji ratnog zrakoplovstva SAD.

Tačnije, predsjednik SAD je imenovao u Board of Visitors, odnosno odbor koji se bavi savjetovanjem ministru odbrane o promjenama na ovoj akademiji. Odbor svake godine podnosi izvještaj o moralu, finansijskom stanju i akademskom radu ove vojne institucije.

"Savršen izbor"

U odboru se nalazi i senator Markvejn Mulin (Markwayne Mullin), nedavni Trampov izbor za sljedećeg ministra domovinske sigurnosti, kao i senatori Tommy Tuberville, Kevin Cramer, Ted Budd i John Hickenlooper, između ostalih.

Odbor nije objavio imenovanje Erike Kirk, iako se njeno ime sada nalazi na listi članova.

Na pitanje kada je Erika Kirk imenovana u odbor, Bijela kuća nije dala konkretan datum, već je samo pohvalila Trampa kao nekoga ko je "napravio savršen izbor" njenim imenovanjem.

- Čarli Kirk je ponosno služio u odboru, nadahnjujući ne samo sljedeću generaciju pripadnika oružanih snaga, već i milione širom svijeta svojom snažnom kršćanskom vjerom, odbranom istine i dubokom ljubavlju prema domovini. Erika Kirk će nastaviti njegovo naslijeđe i bit će neustrašiva zagovornica najelitnijih zračnih snaga u historiji svijeta, čiji ratnici našu naciju čuvaju sigurnom, snažnom i slobodnom - izjavila je portparolka Bijele kuće Olivia Wales u saopćenju.

Član odbora

Čarli Kirk, suosnivač konzervativne organizacije Turning Point USA, imenovan je u ovaj odbor od strane Trampa u martu 2025. godine i prisustvovao je jednom sastanku u avgustu, prije nego što je 10. septembra ubijen u kampusu univerziteta Utah Valley.

Dok je bio član odbora, Kirk je ukazivao na kašnjenja u izgradnji kapele na Akademiji i insistirao da škola naglasi ono što Ameriku čini posebnom, jer je "imperativ da ovi kadeti znaju da smo mi najveća nacija ikada", kako je tada rekao.

Ovaj 31-godišnjak bio je izuzetno cijenjen u Trampovoj administraciji i promovisao je konzervativne vrijednosti na univerzitetskim kampusima širom zemlje kroz organizaciju Turning Point USA.

Nakon njegove smrti, Erika Kirk je preuzela funkciju izvršne direktorice organizacije Turning Point USA.