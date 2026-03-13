Šta se dešava s Hormuškim moreuzom: Napad na svjetsku ekonomiju

Nakon što je otkrio cijenu carina, predsjednik Donald Trump sada je otkrio i cijenu rata. Dana 9. marta izjavio je da će njegova kampanja protiv Irana biti završena „vrlo brzo“, što je oborilo cijene nafte, koje su dan ranije dosegle gotovo 120 dolara po barelu, na oko 80 dolara (prije rata bile su oko 70).

Blokirano 15% globalne ponude

Iransko faktičko zatvaranje Hormuškog moreuza blokiralo je oko 15% globalne ponude nafte. Trump, suočen s izborima na polovini mandata i biračima umornim od inflacije, signalizira da ne može podnijeti takve troškove – baš kao što se povukao iz trgovinskog rata nakon što su tržišta posrnula prošlog proljeća.

Ipak, Trump je u pitanjima rata i mira jednako haotičan kao i u ekonomskoj politici. U trenutku pisanja ovog teksta moreuz je i dalje praktično zatvoren nakon što je Iran napao brodove u tom području. Cijena nafte ponovo je porasla na oko 100 dolara. Istovremeno, američka retorika ostaje ratoborna: ministar odbrane Pete Hegseth obećava da će se borba nastaviti još snažnije.

Šteta koju će rat s Iranom nanijeti svjetskoj ekonomiji bit će velika, ali nejednako raspoređena. A kada je riječ o iranskom nuklearnom programu, dobrih opcija zapravo nema.

Ova konfuzija otkriva predsjednikov nedostatak dobrih rješenja. Dok je deeskalacija trgovinskog rata u velikoj mjeri bila u njegovim rukama, stari energetski poredak ne može jednostavno obnoviti. Šta god se dalje dogodilo, svijet ulazi u novu eru energetske nesigurnosti.

Šok koji je rat izazvao mogao bi biti ogroman. Tačno je da svijet danas manje ovisi o nafti nego 1973. godine, kada je arapski embargo doveo do četverostrukog rasta cijena, ili 1979–80., kada su iranska revolucija i iransko-irački rat poremetili snabdijevanje. Tada se nafta još često koristila za proizvodnju električne energije. Danas se koristi manje – uglavnom za transport i petrohemijsku industriju.

Ali taj razvoj ima i drugu stranu. Današnja potražnja za naftom je tvrdokorna, pa cijene moraju rasti više da bi se nadoknadio isti pad ponude. A sadašnji poremećaj je ekstreman: gubitak ponude veći je nego tokom šokova iz 1970-ih. Čak ni u najgorim trenucima krize trgovci nisu ozbiljno uračunali scenario dugotrajnog zatvaranja moreuza. Cijena nafte potrebna da potražnja padne na nivo dostupne ponude u takvom scenariju mogla bi preći 150 dolara po barelu.

Članice Međunarodne agencije za energiju (IEA) raspolažu sa oko 1,8 milijardi barela strateških rezervi i već su pustile 400 miliona. Međutim, pristup tim zalihama često ograničavaju cjevovodi i druga infrastruktura. Čak je i Kina, koja je izgradila vlastite ogromne zalihe, morala obustaviti izvoz nekih rafiniranih naftnih proizvoda. Budući da je transport ključni input za veliki dio svjetske ekonomije, uska grla u snabdijevanju mogla bi nanijeti ozbiljnu štetu.

I šok nije ograničen samo na naftu. Glavni katarski izvozni terminal za ukapljeni prirodni gas (LNG) i dalje je zatvoren nakon napada dronom, što je s tržišta uklonilo gotovo petinu globalne ponude. Planirano povećanje proizvodnje također je odgođeno. Nestanak katarskog izvoza izazvao je utrku za energentima u Aziji. U Evropi, gdje su skladišta gasa neuobičajeno prazna za ovo doba godine, cijene su porasle za više od polovine. Amerika bi mogla izvoziti više LNG-a, ali i njena domaća potražnja za gasom raste zbog eksplozije energetskih potreba data-centara.

Pokušaj produženja rata

Iran bi mogao pokušati produžiti rat kako bi pokazao da on, a ne Amerika, diktira tempo. Dana 11. marta Iran je pogodio tri teretna broda u Hormuškom moreuzu, a kasnije i dva tankera u blizini Iraka. Poput jemenskih Hutija, koji su uspješno napadali brodove u Crvenom moru relativno jednostavnim oružjem uprkos naporima NATO-a da ih zaustavi, iranski režim je naučio da može lansirati dronove na brodove i energetsku infrastrukturu čak i dok trpi bombardovanje.

Čak i kada rat završi, svijet će se promijeniti. Iranski novi tvrdi vrhovni vođa Mojtaba Hamenei sada zna da su cijene energije američka slaba tačka. U Ukrajini, gdje su testirani sistemi protiv dronova, neke iranske letjelice ipak uspijevaju proći. Američke trupe neće okupirati Iran kako bi spriječile lansiranja. Sjedinjene Države nemaju kapacitet da štite svaki tanker, čak i ako im osiguraju jeftino osiguranje. Poremećaji na energetskim tržištima zato će se stalno vraćati uz svaku novu geopolitičku napetost, posebno ako Iran zaključi da mu je nuklearno oružje potrebno za sigurnost.

To je nova realnost u kojoj će investitori, kompanije i političari morati djelovati. Za investitore, kontrast između sve nestabilnijeg svijeta i optimističnih berzi postaje sve izraženiji. Haos na Bliskom istoku pridružuje se dugoj listi prijetnji tržištima, uključujući zabrinjavajuće scenarije povezane s umjetnom inteligencijom, probleme u sektoru privatnog kreditiranja i gubitak povjerenja u prezadužene države. Prinosi na državne obveznice porasli su od početka krize, posebno u južnoj Evropi i Britaniji, koja ovisi o uvozu LNG-a.

Kompanije se suočavaju s novom premijom rizika jer cijene energije sada odražavaju stalnu opasnost od sukoba. Kao nakon pandemije i početka rata u Ukrajini, ponovo moraju pažljivo analizirati rizike u svojim lancima snabdijevanja, uključujući izloženost ekonomijama Zaljeva, čija je reputacija stabilnosti sada uzdrmana i koje mogu očekivati manje investicija i manje turista.

Za donosioce odluka slijede bolni izbori. Veće zalihe energije dio su rješenja. Bila je greška što Trump nije obnovio američke strateške rezerve nafte dok su cijene bile niske prije rata. Sada će njihovo povećanje biti mnogo skuplje. Visoke cijene trebale bi potaknuti novu proizvodnju izvan Bliskog istoka. Do tada će zemlje poput Amerike teško odoljeti iskušenju energetskog protekcionizma. Kada proizvođači i rafinerije, uključujući Kinu i Indiju, počnu ograničavati izvoz kako bi zaštitili vlastite potrošače od visokih cijena, šteta za druge zemlje može biti velika.

Centralne banke suočit će se s novim inflatornim pritiscima koji povećavaju rizik od recesije i spirale rasta plata i cijena. Političari će biti pod pritiskom birača koji traže energetske subvencije, poput onih koje su mnoge bogate zemlje uvele nakon ruske invazije na Ukrajinu, kada je pomoć u nekim evropskim državama premašila 2,5% BDP-a i dodatno povećala javni dug. To bi moglo prebaciti teret na siromašnije zemlje, posebno u Aziji; 2022. godine Bangladeš je, na primjer, morao uvoditi redukcije električne energije.

Teško je predvidjeti kako će ova kriza završiti. Ali čak i ako države donesu ispravne političke odluke, već je jasno da je rat svjetsku ekonomiju učinio siromašnijom, nestabilnijom i težom za upravljanje.