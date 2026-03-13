Hegset: Ajatolah im je povrijeđen, lice mu je vjerovatno unakaženo, zato je objavio pisanu poruku

Američki ministar odbrane Pit Hegset danas se obratio javnosti povodom vojnih operacija protiv Irana, ističući da je iranski režim u potpunom haosu.

– SAD desetkuje iranski režim. Nikada prije moderna vojska nije ovako uništena – rekao je Hegset.

Dodao da su rekli da ovo neće biti poštena borba i da se to pokazalo tačnim.

Hegseth je dodao da je novo iransko vodstvo, predvođeno Modžtabom Hamneijem, povrijeđeno i zbunjeno.

– Jasno vam je zašto je objavio pisanu poruku. Otac mu je ubijen, on je uplašen, povrijeđen, lice mu je vjerovatno unakaženo, bježi, traži legitimitet, u haosu je. Ko vodi zemlju? Možda ni Iran to ne zna – rekao je američki ministar.

On je također naglasio da su i Iran i SAD svjesni da je vodstvo Irana ozbiljno oslabljeno.

– Iransko vodstvo se sakrilo. Boje se. To štakori rade. Režim se raspada, zbunjeni su i mi to znamo. Mi ćemo nastaviti gurati. Nemamo milosti za neprijatelje – zaključio je Hegseth.