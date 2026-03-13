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MINISTAR ODBRANE SAD

Hegset: Ajatolah im je povrijeđen, lice mu je vjerovatno unakaženo, zato je objavio pisanu poruku

Iransko vodstvo se sakrilo. Boje se. To štakori rade. Hamnei se boji i u bijegu je

Pit Hegset. AP

S. S.

13.3.2026

Američki ministar odbrane Pit Hegset danas se obratio javnosti povodom vojnih operacija protiv Irana, ističući da je iranski režim u potpunom haosu.

– SAD desetkuje iranski režim. Nikada prije moderna vojska nije ovako uništena – rekao je Hegset. 

Dodao da su rekli da ovo neće biti poštena borba i da se to pokazalo tačnim.

Hegseth je dodao da je novo iransko vodstvo, predvođeno Modžtabom Hamneijem, povrijeđeno i zbunjeno. 

– Jasno vam je zašto je objavio pisanu poruku. Otac mu je ubijen, on je uplašen, povrijeđen,  lice mu je vjerovatno unakaženo, bježi, traži legitimitet, u haosu je. Ko vodi zemlju? Možda ni Iran to ne zna – rekao je američki ministar.

On je također naglasio da su i Iran i SAD svjesni da je vodstvo Irana ozbiljno oslabljeno. 

– Iransko vodstvo se sakrilo. Boje se. To štakori rade. Režim se raspada, zbunjeni su i mi to znamo. Mi ćemo nastaviti gurati. Nemamo milosti za neprijatelje – zaključio je Hegseth.

# IRAN
# SAD
# PETE HEGSETH
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