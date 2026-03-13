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VAŠINGTON

Američka vojska imenovala oficira za istragu napada na školu u Iranu

Istražni oficir dolazi izvan Centralne komanda i ima čin generala, kazao je šef Pentagona Pete Hegseth

Hegset: Doći ćemo do istine. AP

Anadolija

13.3.2026

Američka Centralna komanda (CENTCOM) imenovala je oficira izvan komande za istragu smrtonosnog napada na školu u Iranu, izjavio je u petak šef Pentagona Pit Hegset.

- Mogu potvrditi da je CENTCOM imenovao istražnog oficira koji će sprovesti istragu - rekao je Hegset na konferenciji za novinare zajedno s generalom Denom Kejnom, komandantom Združenog štaba.

- Istražni oficir dolazi izvan CENTCOM-a, koji nadgleda vojne operacije na Bliskom istoku i dijelovima Azije i ima čin generala - dodao je Hegset.

Nedavni izvještaj navodi da je preliminarna vojna istraga SAD-a zaključila da su američke snage odgovorne za napad na osnovnu školu 28. februara, pri čemu je poginulo više od 170 ljudi.

. Komandna istraga će trajati onoliko koliko je potrebno da se obrade svi aspekti ovog incidenta - rekao je Hegset.

On je naglasio da SAD nikada ne cilja civile.

- Mi ne ciljamo. Iran cilja. Istražit ćemo. Doći ćemo do istine i podijelit ćemo je kada je budemo imali - dodao je.

# AMERIČKA VOJSKA
# IRAN
# SAD
# PETE HEGSETH
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