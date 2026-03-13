Tramp: Rat s Iranom će završiti kad to osjetim u kostima

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) iznio je neobično lično mjerilo prema kojem će procijeniti kada će rat s Iranom biti završen, poručivši da će znati da je sukob gotov kada to "osjeti u kostima".

Govoreći u telefonskom intervjuu za emisiju "The Brian Kilmeade Show" na Fox Radiju, Tramp je u petak odgovorio na pitanje kada će smatrati da je rat završen.

- Kad to osjetim, u redu? Osjetit ću to u kostima - rekao je Tramp.

Ipak, samo nekoliko trenutaka ranije u istom razgovoru američki predsjednik nagovijestio je da bi kraj sukoba mogao doći relativno brzo.

- Mislim da neće trebati dugo da završi - kazao je Tramp.

Njegove izjave dolaze u trenutku dok Sjedinjene Američke Države i Izrael nastavljaju vojne operacije protiv Irana, koje su započele 28. februara.

Od početka te vojne kampanje Tramp je u više navrata slao različite poruke o tome koliko bi sukob mogao trajati, pa su njegove procjene o završetku rata ostale prilično neodređene.