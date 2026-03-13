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PREDSJEDNIK SAD

Tramp: Rat s Iranom će završiti kad to osjetim u kostima

Njegove izjave dolaze u trenutku dok Sjedinjene Američke Države i Izrael nastavljaju vojne operacije protiv Irana, koje su započele 28. februara

Donald Tramp. AP

M. Až.

13.3.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) iznio je neobično lično mjerilo prema kojem će procijeniti kada će rat s Iranom biti završen, poručivši da će znati da je sukob gotov kada to "osjeti u kostima".

Govoreći u telefonskom intervjuu za emisiju "The Brian Kilmeade Show" na Fox Radiju, Tramp je u petak odgovorio na pitanje kada će smatrati da je rat završen.

- Kad to osjetim, u redu? Osjetit ću to u kostima - rekao je Tramp.

Ipak, samo nekoliko trenutaka ranije u istom razgovoru američki predsjednik nagovijestio je da bi kraj sukoba mogao doći relativno brzo.

- Mislim da neće trebati dugo da završi - kazao je Tramp.

Njegove izjave dolaze u trenutku dok Sjedinjene Američke Države i Izrael nastavljaju vojne operacije protiv Irana, koje su započele 28. februara.

Od početka te vojne kampanje Tramp je u više navrata slao različite poruke o tome koliko bi sukob mogao trajati, pa su njegove procjene o završetku rata ostale prilično neodređene.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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