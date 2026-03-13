Svi članovi posade američkog vojnog aviona poginuli nakon pada u Iraku

Američka vojna komanda saopćila je da su svi članovi posade aviona KC-135, koji se srušio u Iraku, pronađeni mrtvi.

Prema informacijama koje su objavile američke vlasti, u avionu se u trenutku nesreće nalazilo šest članova posade.

Ranije tokom dana Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) saopćila je da su četiri člana posade poginula, dok je za preostalom dvojicom još trajala potraga i akcija spašavanja.

U najnovijem saopćenju potvrđeno je da su i preostala dva člana posade stradala, čime je ukupan broj poginulih u padu letjelice porastao na šest.



